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Grid.online Ondřeje Krátkého získal 100 milionů, kurýry vytěžil za rok víc než miionem zásilek

Iva Brejlová
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Liftago - logistika - Liftago.network - Ondřej Krátký Autor: Liftago
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Grid.online, startup Ondřeje Krátkého odštěpený z Liftaga, získal na svůj rozvoj 4 miliony eur (skoro 100 milionů Kč). Logistická platforma vytváří kurýrům pomyslnou síť, ve které umožňuje nabídnout jim své volné kapacity. Takže na druhé straně přepravci balíků můžou poslat zásilku třeba prostřednictvím kurýrů jídla, potravin a taxikářů. S platformou mají zkušenosti DHL, Benu, Allegro nebo Alza, a služba přilákala do Česka i nového investora.

Investiční kolo totiž vede amsterdamský DFF Ventures spolu s polským Movens Capital, součástí jsou i dosavadní investoři Reflex Capital a J&T Ventures. Pro DFF Ventures je to první investice v Česku. Přispěli i strategičtí angel investoři.

Grid.online založil oficiálně v roce 2024 Krátký spolu s Patrikem Rašem, finančním ředitelem Liftaga. Začal vznikat ještě dříve pod označením Liftago.network jako součást Liftaga. „Systém je od základu neutrální a jeho úspěch mluví sám za sebe: desetinásobný nárůst objemu a více než 1 milion doručení během prvního celého roku, a to s mimořádně silnou ekonomickou efektivitou na jednotku,“ komentují v DFF.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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