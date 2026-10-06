Guvernér Michl namontoval grafické karty Nvidia. ČNB posílila počítač pro umělou inteligenci

Česká národní banka (ČNB) pokračuje v investicích do umělé inteligence. Guvernér Aleš Michl se sám ujal montáže čtyř nových grafických karet (AI čipů) od společnosti Nvidia. Umístil je do serveru, který národní banka před časem kupovala. ČNB už tak má stroj s osmi kartami.
Jak jsme na Lupě psali, ČNB si pořídila server Dell PowerEdge XE7740. Jeho součástí jsou karty Nvidia H200. Nejde o nejnovější generaci čipů, které má Nvidia na trhu (Blackwell), ale předchozí Hopper. H200 je novější iterace H100 obsahující paměť HBM3E s objemem 141 GB. Jedna H200 má 80 miliard tranzistorů a pracuje s teoretickým výkonem čtyři petaflops (FP8).
Server kromě Nvidie obsahuje dva procesory Intel Xeon 6 6747P (po 48 jádrech a 96 vláknech), 1024 GB RAM (RDIMM 6400 MT/s) nebo NVMe úložiště o kapacitě 3,84 TB. Server je chlazený vzduchem.
Česká národní banka pro účely práce s umělou inteligencí letos rozjela divizi ČNB Lab. Cílem je urychlit zavádění nástrojů postavených na AI a strojovém učení. To mělo vliv i na propouštění lidí.
ČNB kromě vlastního serveru používá i cloud. “Zatím jdeme hybridní cestou: část provozujeme na vlastní infrastruktuře, část v cloudu. Čas ukáže, zda budoucnost patří hybridní architektuře, nebo čistě cloudu,” uvedl Michl.
“Lokální provoz je ideální pro modely pracující s důvěrnými daty – ta neopouštějí infrastrukturu banky. Větší paměť umožňuje nasadit modely s delším kontextovým oknem, které zvládnou delší dokumenty a složitější úlohy – víc informací najednou. A provozovat víc modelů souběžně, každý pro jiný účel. Nemusíme vybírat, který zrovna poběží. Vedle toho rozšiřujeme AI i v cloudovém řešení,” doplnil guvernér.
Jak podobné servery s Nvidia H200 vypadají: