Instagram zaplatí druhou nejvyšší pokutu za porušení GDPR v historii

Pokutu 349 milionů liber (405 milionů eur) kvůli porušení GDPR dostal vlastník Instagramu, společnost Meta, od irského úřadu pro ochranu osobních údajů. Instagram totiž umožnil zakládat teenagerům účty, na kterých se veřejně zobrazovala jejich telefonní čísla a e-mailové adresy. Informuje o tom deník The Guardian.

Úřad zjistil, že platforma umožnila nezletilým ve věku od 13 do 17 let provozovat firemní účty, na nichž se zobrazovala telefonní čísla a e-mailové adresy uživavatelů. Navíc ve výchozím nastavení byly i běžné účty adolescentních uživatelů nastaveny jako veřejné.





Společnost Meta, která provozuje rovněž Facebook a WhatsApp, má evropské sídlo v Irsku, proto spadá pod regulační pravomoc irských strážců soukromí. Před rokem už kvůli porušení GDPR stejný úřad potrestal společnost pokutou 225 milionů eur a letos v březnu musela zaplatit dalších 17 milionů eur. Nyní tak jde o nejvyšší pokutu, kterou dohledový orgán Metě uložil a druhou nejvyšší pokutou za porušení GDPR vůbec. Ještě vyšší sankci, 746 milionů eur, dostal Amazon v červenci 2021.

Své rozhodnutí irský regulátor zveřejní příští týden. Meta k případu uvedla, že souvisí s více než rok starým nastavením platformy. Zdůraznila, že při vyšetřování případu plněn spolupracovala a zjištěné nedostatky napravila. „Každý, kdo je mladší 18 let, má při zakládání účtu na Instagram nyní automaticky nastaven soukromý účet. To, co zveřejňuje, vidí pouze lidé, které zná, a dospělí nemohou posílat zprávy teenagerům, kteří je nesledují,“ prohlásil mluvčí společnosti. Meta nesouhlasí s výší pokuty a avizovala, že se proti ní odvolá.