 »  Interaktivní TV přechází na nový set-top box Arris VIP4205

Jan Brychta

IPTV služba Interaktivní TV, kterou nabízí brněnská telekomunikační společnost itself, je nově dodávána společně s novým set-top-boxem Arris VIP4205. Zákazníky potěší především podpora kodeku H.265 (HEVC). Nový set-top-box přináší přijatelnou cenu, svižný chod díky rychlému procesoru, dlouhou životnost zařízení a podporu H.265 kodeku. V kombinaci s naším firmwarem jde o nejpohodlnější způsob konzumace Interaktivní TV, uvádí Martin Janda, technický ředitel itself společnosti itself.

V letošním roce má společnost v plánu přijít na trh s prvními H.265 streamy, a to u nejsledovanějších kanálů. Přínos kodeku H.265 je v lepším poměru kvality obrazu a datového toku. To se dá využít pro snížení přenášených dat nebo pro zlepšení kvality obrazu Full HD kanálů. Současné H.264 multibitrate streamy tu s námi určitě zůstanou ještě mnoho let – ve službě máme stále tisíce zařízení, které H.265 nepodporují, dodává Janda.

Arris VIP4205 je nově nabízen i zákazníkům tv2go, IPTV služby určené pro slovenský trh. Pro zákazníky Selfnet bude v nabídce od 1. dubna 2019. Jeho doporučená cenqa je necelých dv tisíce korun.