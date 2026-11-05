Internet je hlavním zdrojem televize a videí pro 61 % Čechů

Televizní vysílání a další videa sleduje přes internet 89 % lidí ve věku 15–79 let. Mezi seniory od 65 do 79 let je to 71 %. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti NMS Market Research pro Asociaci provozovatelů mobilních sítí (APMS).
Výzkum do internetového sledování započítává placené televizní služby jako Oneplay či Magenta TV, streamovací videotéky, obsah dostupný přes červené tlačítko i videa na YouTube a dalších webech. Nezahrnuje například videa na Instagramu a TikToku. Výsledky tedy popisují širší sledování videí, nikoliv pouze příjem televizního vysílání.
Prezentace výsledků výzkumu platforem pro sledování televize, APMS/NMS Market Research, listopad 2026 (PowerPoint)
Internet označilo za nejčastější způsob sledování 61 % respondentů. Pozemní vysílání přes anténu uvedlo 22 % a kabelovou nebo satelitní televizi dohromady 15 %. Lidé přitom mohou různé způsoby kombinovat. Anténu využívá 38 % dotázaných, kabelovou televizi 20 % a satelit 11 %.
Placenou internetovou televizi využívá 55 % lidí. Proti loňským 52 % jde o růst o tři procentní body. V roce 2023 činil její podíl 42 %. Využívání antény ve stejném období kleslo ze 43 na 38 %, proti loňským 36 % je však letošní výsledek vyšší.
Rozdíly mezi věkovými skupinami zůstávají výrazné. Pro lidi ve věku 25–34 let je internet hlavním způsobem sledování v 88 % případů. Mezi seniory od 65 do 79 let ho jako nejčastější zdroj uvedlo 39 % dotázaných, loni to bylo 34 %.
„Senioři mění návyky ze dvou důvodů. Sami přecházejí na nové způsoby sledování a zároveň do této skupiny postupně vstupují ročníky, které jsou na internetovou televizi zvyklé,“ uvedl Kamil Kunc ze společnosti NMS Market Research.
Součástí dotazování byly také deníčky, do nichž respondenti zapisovali pořady sledované předchozí den na hlavní televizní obrazovce v domácnosti. Internetové zdroje tvořily 53 % zaznamenaných pořadů, oproti loňským 52 % se tento podíl změnil jen mírně. Podle času stráveného sledováním připadalo na internet 58 %, na anténu 27 % a na kabel se satelitem dohromady 15 %.
Chytrý televizor připojený k internetu má podle průzkumu 73 % domácností. Dalších 6 % má chytrou televizi bez internetového připojení, 13 % pouze televizor bez chytrých funkcí a 9 % domácností televizi nemá. Součet se kvůli zaokrouhlení liší od sta procent.
Sběr dat proběhl od 14. do 20. září 2026 na vzorku 1 520 respondentů reprezentujícím českou populaci ve věku 15–79 let. Online dotazování v panelu Norstat se zúčastnilo 1 417 lidí, dalších 103 odpovídalo osobně. Deníčky obsahovaly 2 592 záznamů o sledovaných pořadech. Výzkum vychází z odpovědí respondentů a nenahrazuje peoplemetrové měření televizní sledovanosti.