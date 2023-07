Internetová televize Kuki přidala do tarifů nové stanice

Autor: Depositphotos / koláž Lupa.cz

Internetová televize Kuki rozšířila programovou nabídku napříč svými tarify. Do nejnižší nabídky přidala 14 stanic, do tarifu Kuki M 27 programů a do nabídky Kuki L celkem 32 kanálů. Ceny se nemění.





V nejnižším tarifu Kuki S tedy bude celkem 61 programů. Zákazníci s touto nabídkou mohou nově sledovat pořady 2 až 7 dní zpětně, dosud bylo zpětné zhlédnutí omezeno na 24 hodin po odvysílání.





Nové stanice v Kuki S: Arena Sport 2 HD, Euronews HD, Filmbox HD, Filmbox Stars HD, France24 HD, Hobby TV HD, Mňam TV HD, Mňau TV HD, RTVS :24 HD, Spektrum Home HD, Sport 5, Šláger Muzika, TA3 HD a TV SPARK HD.

V rámci Kuki M bude teď 76 stanic, v případě Kuki L pak 108 stanic. „Diváci mezi novinkami objeví filmové, sportovní, zpravodajské, dokumentární i volnočasové stanice. Samozřejmě nadále platí, že u tarifů Kuki M a L část kanálů spadá do volitelné nabídky, takže zachováváme televizní svobodu,“ dodal Lukáš Pazourek, marketingový ředitel Kuki.

V tarifu Kuki M přibyly stanice Arena Sport 2 HD, Euronews HD, Filmbox Stars HD, Spektrum Home HD, CS Mystery, ČT1 JM HD, ČT1 JZC HD, ČT1 SM HD, ČT1 SVC HD, Jednotka HD, Dvojka HD, RTVS :24 HD, France24 HD, Hobby TV HD, JOJ Family HD, Mňau TV HD, Óčko Expres HD, Paramount Network HD, Praha TV, Retro Music, Šláger Muzika, TA3 HD, TV BRNO 1, TV Noe, TV Rebel, TV Relax a TV SPARK HD.

A v tarifu Kuki L se objevily programy A 11 HD, Arena Sport 2 HD, CS Mystery, ČT1 JM HD, ČT1 JZC HD, ČT1 SM HD, ČT1 SVC HD, Euronews HD, Filmbox Extra HD, Filmbox Premium HD, France24 HD, Hobby TV HD, Jednotka HD, Dvojka HD, RTVS :24 HD, JOJ Family HD, Mňam TV HD, Mňau TV HD, Óčko Expres HD, Óčko Star HD, Paramount Network HD, Praha TV, Retro Music, Spektrum Home HD, Šláger Muzika, Šláger Originál, TA3 HD, TV BRNO 1, TV Noe, TV Rebel, TV Relax a TV SPARK HD.

Nejvyšším tarifem je Kuki XL, tam je všech 159 kanálů (přehled je na webu služby). Ve všech tarifech je povoleno sledování na dvou fixních a pěti mobilních zařízeních.

Podle údajů firmy má Kuki přes 50 tisíc diváků. Kromě České republiky Kuki působí také na slovenském trhu. Její provoz i vývoj zajišťuje společnost Nej.cz s.r.o.