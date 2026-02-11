Investiční fond ČEZu vstupuje do firmy, která nechává AI orchestrovat dodavatelské řetězce

Český Inven Capital, investiční fond ČEZu, poslal peníze do umělé inteligence, která doslova diriguje část dodavatelských řetězců v Evropě. Zaujal jej totiž berlínský projekt Andercore, který nechává umělou inteligenci řídit dodávky průmyslových materiálů do Evropy. Investoři mu v aktuálním kole posílají 40 milionů dolarů (přes 800 milionů Kč).
Kolo Series B je kombinací ekvity a dluhového financování a vedle Inven Capital se ho účastní dlouhodobí partneři Atomico a Project A, institucionální financování poskytují Commerzbank a KfW. Celkově má Andercore vybráno 75 milionů dolarů.
Andercore není klasické tržiště, ale „AI obchodník“. Vyhledá a prověří dodavatele v Asii (zejména v Indii a Číně) pro materiály jako ocelové konstrukce, potrubí, fotovoltaické panely či akumulátory. Materiál nakoupí, zajistí přepravu přes hranice i celní formality a lokálním odběratelům v infrastruktuře, energetice a stavebnictví dodá více kategorií najednou. Nese odpovědnost za kontrolu kvality či financování, pro kupující to znamená jednoho partnera místo několika a podle firmy také finanční úsporu díky přímému dovozu. Andercore nechává AI mimo jiné kombinovat nabídku a poptávku, předvídat dostupnost, dodací lhůty i koordinovat financování a doručení.
„V jádru je Andercore AI, která po světě skutečně přesouvá kontejnery s reálným zbožím,“ říká zakladatel a CEO Philipp Andernach. Tisíce velkoobjemových transakcí už probíhají měsíčně v sedmi evropských trzích, cílové kategorie představují v Evropě roční poptávku přes 200 miliard eur. Tým o zhruba 80 lidech funguje z Berlína s kancelářemi v Indii a Číně, mezi zákazníky jsou např. Synthos Group, Wolf & Müller, Sotralenz Construction, Phnix a Strabag.
„Průmyslový obchod a velkoobchod jsou oporou reálné ekonomiky, přesto velká část stále běží na manuálních procesech. Andercore vybudoval technologii, obchodní sílu a realizační kapacitu, aby do přeshraničních dodávek vnesl rychlost a rozsah,“ říká Niklas Zennström z Atomico.
Nový kapitál má rozšířit geografický dosah a prohloubit pokrytí kategorií a zároveň podpořit dlouhodobý vývoj AI platformy směřující k propojení nabídky, poptávky a kapitálu v jednotném prostředí. Včetně možnosti, aby dodavatelé časem prodávali přímo přes systém.