Lupa.cz  »  Investiční fond ČEZu vstupuje do firmy, která nechává AI orchestrovat dodavatelské řetězce

Investiční fond ČEZu vstupuje do firmy, která nechává AI orchestrovat dodavatelské řetězce

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Andercore Autor: Andercore

Český Inven Capital, investiční fond ČEZu, poslal peníze do umělé inteligence, která doslova diriguje část dodavatelských řetězců v Evropě. Zaujal jej totiž berlínský projekt Andercore, který nechává umělou inteligenci řídit dodávky průmyslových materiálů do Evropy. Investoři mu v aktuálním kole posílají 40 milionů dolarů (přes 800 milionů Kč).

Kolo Series B je kombinací ekvity a dluhového financování a vedle Inven Capital se ho účastní dlouhodobí partneři Atomico a Project A, institucionální financování poskytují Commerzbank a KfW. Celkově má Andercore vybráno 75 milionů dolarů.

Andercore není klasické tržiště, ale „AI obchodník“. Vyhledá a prověří dodavatele v Asii (zejména v Indii a Číně) pro materiály jako ocelové konstrukce, potrubí, fotovoltaické panely či akumulátory. Materiál nakoupí, zajistí přepravu přes hranice i celní formality a lokálním odběratelům v infrastruktuře, energetice a stavebnictví dodá více kategorií najednou. Nese odpovědnost za kontrolu kvality či financování, pro kupující to znamená jednoho partnera místo několika a podle firmy také finanční úsporu díky přímému dovozu. Andercore nechává AI mimo jiné kombinovat nabídku a poptávku, předvídat dostupnost, dodací lhůty i koordinovat financování a doručení.

Hrdinství systém nenahradí. BottleCap od Becka a Mikolova testuje limity Česka, patriotismus nestačí Přečtěte si také:

Hrdinství systém nenahradí. BottleCap od Becka a Mikolova testuje limity Česka, patriotismus nestačí

„V jádru je Andercore AI, která po světě skutečně přesouvá kontejnery s reálným zbožím,“ říká zakladatel a CEO Philipp Andernach. Tisíce velkoobjemových transakcí už probíhají měsíčně v sedmi evropských trzích, cílové kategorie představují v Evropě roční poptávku přes 200 miliard eur. Tým o zhruba 80 lidech funguje z Berlína s kancelářemi v Indii a Číně, mezi zákazníky jsou např. Synthos Group, Wolf & Müller, Sotralenz Construction, Phnix a Strabag.

„Průmyslový obchod a velkoobchod jsou oporou reálné ekonomiky, přesto velká část stále běží na manuálních procesech. Andercore vybudoval technologii, obchodní sílu a realizační kapacitu, aby do přeshraničních dodávek vnesl rychlost a rozsah,“ říká Niklas Zennström z Atomico.

Nový kapitál má rozšířit geografický dosah a prohloubit pokrytí kategorií a zároveň podpořit dlouhodobý vývoj AI platformy směřující k propojení nabídky, poptávky a kapitálu v jednotném prostředí. Včetně možnosti, aby dodavatelé časem prodávali přímo přes systém.

Češi jsou hlavními investory do autonomní technologie dronů vyzkoušené na Ukrajině Přečtěte si také:

Češi jsou hlavními investory do autonomní technologie dronů vyzkoušené na Ukrajině

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Evidenční list důchodového pojištění již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Ruské drony prý zabíjejí Ukrajince i kvůli Česku

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Chladicí kolébky, podpora, huňatá deka: Tak porodnice pomáhají, když dítě zemře

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).