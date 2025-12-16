Lupa.cz  »  Ivo Lukačovič je tajemný dárce, který poslal 100 milionů na podporu Ukrajiny

Ivo Lukačovič je tajemný dárce, který poslal 100 milionů na podporu Ukrajiny

Dosud anonymní dárce, který věnoval na podporu Ukrajiny 100 milionů korun přes iniciativu Dárek pro Putina, je Ivo Lukačovič. Majitel Seznamu to oznámil na platformě Lidé.cz.

„A teď se přiznám. Ten anonymní dárce, co teď věnoval na podporu Ukrajiny 100 milionů Kč přes nadaci Dalibora Dědka, jsem byl já,“ napsal s tím, že původně nechtěl „exhibovat“, ale aktuální dezinformační kauza ho přesvědčila zdůraznit význam podpory od veřejnosti. „Plně stojím za Skupinou D a můj další příspěvek bude putovat jim,“ dodal.

Šlo o dosud největší jednorázový příspěvek v historii sbírky. Na síti X Martin Ondáček z iniciativy Dárek pro Putina uvedl, že peníze budou směřovat primárně na drony a související vybavení i zázemí: od stovek FPV dronů a „stíhacích“ dronů proti Šáhidům, přes speciální bezpilotní systémy (například Galka), zdravotnické batohy a evakuační vozy, až po hasičského robota, bagry, nákladní auta či podporu výroby maskovacích sítí a tedy zaměstnanosti Ukrajinek v Česku.

Část prostředků míří na doplacení výcvikových letadel, menší díl rozdělí projekty DnesNaUkrajine.cz a Válka.online a část připadá na dosud neuveřejněné aktivity. „Už teď vám můžu říct, že třetinu té částky už nemáme na účtech. Uděláme vše proto, aby do konce roku těch 100 milionů korun zmizelo z našich účtů,“ řekl Ondráček.

Lukačovičův post reaguje na dění kolem iniciativy Nemesis spolku Skupina D, jemuž Vojenská policie zablokovala účty. Podle Seznam Zpráv až do výše čtvrt miliardy, což odpovídá celkové sumě vybraných darů od konce roku 2023. Vojenská policie prověřuje podezření z podvodu na dárcích a zaměřila se mimo jiné na firmu FPV Space, jež drony sestavovala. Nikdo dosud obviněn nebyl. Skupina D obvinění odmítá, odkazuje na audit a doložené montáže v Česku a na to, že projekt získal osm licencí k vývozu zboží dvojího užití.

