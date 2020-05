 »  Jailbreak nejnovějšího iOS se objevil už pár dní po vydání verze 13.5

Skupina Unc0ver vydala novou verzi svého nástroje pro jailbreak mobilního systému iOS. Umožňuje instalaci aplikací i mimo oficiální obchod App Store nebo úpravy systému, kterou Apple normálně nedovoluje.

Jailbreak přitom funguje na i na nejnovější verzi iOS 13.5, která vyšla minulý týden, informoval server Wired. K obcházení omezení využívá zranitelnost systému, ale podle tvůrců zachovává veškerá zabudovaná zabezpečení a nezabraňuje využívání žádných služeb. Instalovat by si jej každopádně měli jen pokročilí uživatelé, kteří znají případná rizika.

Nástroj využívá 0day zranitelnost iOS, což podle expertů znamená, že Apple bude mít více práce s vydáním opravy, která by jailbreaku zamezila. Znamená to ale také to, že stejnou zranitelnost teoreticky může někdo využít k průniku do systému.