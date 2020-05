 »  Jak na iPhonech funguje trasování nákazy koronavirem (COVID-19 Exposure Tracing)?

Čerstvý iOS 13.5 přinesl na iPhone avízované Exposure Notification API vyvinuté ve spolupráci Applu a Googlu a použitelné pro bezpečné trasovámí rizika nakažení koronavirem (COVID-19).

Celé to funguje prostřednictvím Bluetooth a tím pádem bez tak vysoké míry chybovosti jako například trasování používané v rámci české Chytré karantény (ta využívá geolokaci z BTS věží operátorů a není schopna určit polohu určit skutečně přesně) a navíc jasně umožňuje poznat dostatečné dlouhé (10 minut) setkání s nakaženou osobou v dostatečné blízkosti, aby zde bylo riziko nakažení. Jde o obdobný způsob, který používá česká aplikace eRouška.

Vysílání a příjem identifikátorů

Technicky je založen na tom, že telefon s povoleným trasováním a instalovanou trasovací aplikací (v jednotlivých zemích bude schválena pouze jedna taková aplikace) v pravidelných intervalech vysílá přes Bluetooth signál obsahující náhodný identifikátor (řetězec náhodných čísel), který není spojitelný s osobními údaji, ani neumožňuje identifikovat konkrétního uživatele. Tato vysílaná čísla jsou navíc zhruba co 10 až 20 minut generována znovu, pro vyšší ochranu soukromí.

Jiné telefony, které se nacházejí v dosahu, mohou tento signál (říká se mu též Beacon/Maják) zachytit a uložit si ho do paměti telefonu. Vysílaný Beacon se samozřejmě ukládá také ve vysílajícím telefonu. Identifikátory se k nikomu (ani k Applu či Googlu) nedostávají, zůstávají v telefonech.

V okamžiku, kdy někdo onemocní infekcí COVID-19, sdělí tuto skutečnost aplikaci a ta předá Apple/Google API informaci o nakaženém jedinci – čísla do této doby uložená v telefonu se pak dostanou do databáze u Applu/Googlu. Předávají se stále bez jakékoliv identifikace konkrétního člověka (byť ta teoreticky možná je), stejně jako bez polohových informací či čehokoliv dalšího.

Jednou denně si telefony s aktivní aplikací a povoleným trasováním stáhnou všechna čísla beaconů nakažených a porovnají to s čísly uloženými v telefonu. Pokud se najde shoda, vyrozumí aplikace uživatele o tom, že byl v kontaktu s nakaženým. Nemůže mu ale říci ani kdo to byl, ani kde ke kontaktu došlo. Dozví se jen čas (datum a čas), kdy to bylo. Může ale využít informací ve vlastním telefonu k zjištění, kde v té době byl.

Pak už je na příjemci této informace, aby kontaktoval lékaře a domluvil se na dalším postupu – tedy nejlépe testu na koronavirus. Pokud se i jemu nákaza potvrdí, tak by to opět měl v aplikaci oznámit a tím umožnit, aby upozornění dostali další možní nakažení. A samozřejmě by měl nastoupit do karantény.

Kde a jak trasování zapnout a vypnout

V iPhonech (po aktualizaci na iOS 13.5) najdete zapnutí a vypnutí nové funkce v Nastavení/Settings → Soukromí/Privacy → Zdraví/Health → COVID-19 Exposure Logging. V Česku tam ale nic povolit nemůžete, je zde pouze informace o tom, že v našem regionu není funkce dostupná.

Aby dostupná byla, museli byste si nejdříve pořídit trasovací aplikaci (tu jedinou, kterou Apple pro Česko schválí) a v její rámci si trasování zapnout. V další verzi by se kompletní trasování i upozorňování mělo stát přímo součástí operačního systému (iOS i Androidu).

Podobným způsobem by se API mělo objevit i v Androidu, ale tam bude situace komplikovanější kvůli množství výrobců, kteří si s aktualizacemi Androidu nedělají příliš starosti a také množstvím starých přístrojů, na kterých trasování nebude fungovat (třeba i proto, že nemají Bluetooth LE, na kterém je postavené).