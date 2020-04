 »  Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo smlouvy o chytré karanténě a aplikaci eRouška

V nové verzi je například uvedeno, co má Keboola se sbíranými daty udělat po ukončení spolupráce. Vzhledem k tomu, že údaje od operátorů, bank či z eRoušky se mají mazat do šesti hodin od jejich získání, jde nejspíš o kontaktní údaje infikovaných.

Smlouva upravuje také například to, jak má Keboola postupovat v případě úniku dat, jak má postupovat při stížnostech či žádostech o výmaz a blokování údajů, anebo jak má s daty nakládat při využívání cloudových služeb Amazon Web Services:

Keboola pracuje s údaji jen ve státech EHP s výjimkou předání do USA v rámci využití (3) _- DocuSign Envelope ID: dalšího zpracovatele Amazon Web Services EMEA SARL, kdy Keboola nastaví pro uložení dat region v rámci EHP a šifrování ukládaných dat, ale další zpracovatel je oprávněn ve výjimečných případech předat data do USA a s výjimkou předání do USA dalším zpracovatelem GoodData s.r.o. a GoodData Corporation. Keboola je pro tento případ povinna uzavřít s dalším zpracovatelem standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí jako nástroj dostatečné ochrany při předání údajů do států, které neposkytují dostatečnou ochranu osobním údajům, zároveň je další zpracovatel účastníkem v programu Privacy Shield.