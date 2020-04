 »  Firmy propouští, ruší projekty a přestaly nabírat. Jaký má koronavirus dopad na IT trh v ČR?

Některé problémy dle oslovených odborníků nemusí trvat dlouho. Dědina z Mibconu například současný pokles označuje za značný, ale věří, že jde spíše o krátkodobou záležitost. Souvisí to i s tím, že firmy sledují vývoj na trhu a spíše, než by viděly apokalypsu, vyčkávají. „Kontraktoři se zase brzy vrátí na své pozice a 80 procent z těch lidí, kteří se dnes rozhodnou kvůli penězům zůstat, tak do šesti měsíců stejně odejde,“ odhaduje Grafton.

„Ozývají se nám tak stále častěji kontraktoři, kteří přišli o svůj projekt. Dále nám více než kdy jindy kandidáti s omluvou ruší domluvená výběrová řízení. Nejčastěji proto, že se rozhodli podpořit své současné zaměstnavatele, přijali navýšení mzdy a zůstanou tam, kde jsou doposud. Nejčastěji takto firmy ‚nenechávají ve štychu‘ ICT pracovníci působící v oblasti správy infrastruktury. Naopak ti zaměstnanci, kteří podobnou práci nedávno přijali, tak se rozhodně nemusí bát o to, že by jako nováčci byli jakkoli v ohrožení,“ doplňuje Hájek z Graftonu.

„Z personálních agentur máme zprávy o zásadním snížení poptávek na IT pozice. Myslím si ale, že za to může hlavně předběžná opatrnost firem. Řada z nich pozastavila přijímání nových zaměstnanců,“ potvrzuje situaci na trhu Ondřej Dědina, ředitel společnosti Mibcon, která je jedním z nejvýznamnějších partnerů SAPu v Česku.

„Kandidáti se ozývají sami, že jim končí projekty. Hlásí se nám i celé týmy, že nemají do čeho píchnout. Z naší strany je zase zásek, že firmy nyní vyčkávají a nenabírají, takže jim nemáme pro tuto chvíli co nabídnout,“ doplňuje.

Epidemie nemoci COVID-19 má vliv také na český IT trh, vývojáře a ICT odborníky. Těch byl doposud na trhu nedostatek, poptávka vysoká a nejenom v Praze a Brně se neustále otevírala nová vývojová centra. To vše šroubovalo platy nahoru. Nyní dopady krize pociťují například technologické projekty spojené s turismem. Propouštělo se ve Slevomatu či Mews , změny jsou ale vidět napříč celým trhem. Oblast IT z toho ovšem může vyjít dobře a dle některých názorů dlouhodobě i posílit.

Tato společnost ale zároveň upozorňuje, že mnohem větší zásah do celého ICT trhu budou mít zrušené investice do nových projektů: „Tyto zásahy budou mít dlouhodobé důsledky. Kam až to dosáhne, to je velmi těžké nyní předpovídat. Ale již v tuto chvíli tyto věci vidíme. A to se nejedná jen o malé firmy. Dokonce i velké společnosti utahují kohoutky a odkládají některé projekty, které byly rozdělané. Na druhou stranu jsou tu také velké mezinárodní firmy, které mají projekty skutečně globální, nabízí sofistikované firemní řešení, zčásti postavené na cloudových technologiích, a zde naopak registrujeme zvyšující se náborovou chuť. Jestli ale tyto případy vyváží odřeknuté projekty a investice, to je velká otázka.“

„Dovoluji si být mírně optimistický, a to na základě zkušeností z předešlé krize v letech 2008 až 2010, kdy se pracovní trh IT oklepal v řádech měsíců a najel na rostoucí trajektorii. Společnosti, pokud nechtějí ztrácet dech oproti konkurenci, si nemohou dovolit zůstat stát na místě a musí držet krok a investovat do nových technologií, služeb, což s sebou přináší poptávku po IT specialistech. Zároveň pravděpodobně dojde k potřebě další digitalizace služeb, které byly nyní offline, a k překotnému rozvoji těch služeb, které už online jsou,“ předpovídá Rychtář z IT Talents.

Konec šroubování platů?

Velkou otázkou je, jaké dopady bude mít krize kolem nemoci COVID-19 na platy. IT odborníci si úroveň mezd ještě donedávna do velké míry mohli diktovat. Dle mnohých byl růst platů v posledních třech letech bezprecedentní, nyní ale mohou firmy začít více hlídat náklady a s tím může přijít i minimálně utlumení růstu.

„Firmy jsou aktuálně v pozici, kdy kandidáty přeplácet nemusí, protože společností, které aktivně hledají, je méně a kandidáti tím pádem nemají tolik na výběr. Kandidáty navíc současná situace tlačí k tomu, aby dlouho nečekali, nevybírali a zaměstnali se co nejdřív,“ vysvětluje Tereza Teclová z ITjobs.cz. „Platy se ustálí. Na trhu bude méně projektů, čímž si lidé v IT začnou konkurovat více, než tomu bylo ještě před příchodem pandemie. Nelze ovšem čekat drakonické propady,“ doplňuje Vaško z firmy Nymble.

Zesílený vliv na digitalizaci ale dle některých odhadů naopak může roli IT odborníků ještě více posílit, což ve výsledku opět povede k postupnému růstu mezd. Jako „bezpečné“ profese jsou zmiňováni odborníci na infrastrukturu, cloudové technologie a bezpečnost. Nadále zůstává velký zájem o lidi přes jazyky Java, JavaScript a obecně mobilní vývoj, naopak klesá poptávka po manažerech a méně technických rolích, jako jsou testeři či analytici.

„Dá se očekávat, že ICT jako obor bude z koronavirové krize spíše těžit. Samozřejmě některé firmy postihne to, že firmy své prostředky přesměrují na řešení existenčních problémů, ale stěžejní pro udržení bude pro mnohé firmy ze všech oborů podnikání přesun do digitálu a na to budou samozřejmě potřebovat IT odborníky a řešení,“ míní Michal Novák z Profesia.cz s tím, že růst platů v IT nepřestane.

„Je jednoznačně vidět, že bude zájem o všechny se znalostí e-commerce, online a návazných agend, jako je skladování či logistika,“ popisuje Dědina z Mibconu. „Více než na technologii záleží na odvětví. Například Shoptet, který dodává e-shopová řešení, má rekordní objednávky a jede na plný plyn, naproti tomu móda je v problémech. A přitom technologicky to jsou stejné věci,“ navazuje headhunter Matěj Matolín. Současnou situaci tak lze popsat také jako přeskupení sil.

„Zájem o IT pozice se nejspíš opět navrátí do původního stavu, dokážu si i představit, že v určitém IT segmentu bude dokonce vyšší. Současná situace jednoznačně ukazuje, že mají velkou výhodu firmy, které mají dobrý a fungující online business. Ostatní mají co dohánět a budou na to teď potřebovat IT odborníky,“ ukončuje Dědina. Lze zároveň očekávat, že ti, kdo už před krizí a během ní byli silní v „digitálu“, ještě více posílí na úkor těch slabších.