 »  Vodafone TV se chlubí podporou 4K, potřebovala by ale doladit funkce

„K UPC internetu bychom vám Vodafone TV mohli nabídnout pouze za základní cenu, zatím ji neumíme přidat do jednoho zvýhodněného balíčku. Proto vám doporučujeme počkat na chvíli, kdy vás ke změně sami vyzveme. V tuto chvíli je také jeden z rozdílů mezi UPC TV a Vodafone TV v tom, že Vodafone TV zatím neumožňuje spuštění TV programů v prohlížeči na počítači. S touto funkcí do budoucna počítáme, a jakmile ji budeme mít připravenou, budeme o tom informovat,“ přiznává Vodafone na svém webu .

V novinářské testovací konfiguraci bylo k dispozici 131 televizních stanic, tedy nejvyšší programový balíček. Odklepnutím volby „Začněte sledovat“ se ocitnete v hlavním menu služby.

Úvodní obrazovka

Hlavní obrazovka je rozdělena do několika základních sekcí. Čtyři nejpodstatnější bloky jsou Moje TV, Televizní program, Na vyžádání a Aplikace.

V prvním z nich se služba pokouší doporučovat pořady ke zhlédnutí podle toho, jak Vodafone TV používáte a co typicky sledujete.



Autor: Filip Rožánek Hlavní obrazovka Vodafone TV

Televizní program je klasický programový průvodce. Na úvodní obrazovce zobrazuje čtyři náhodné stanice, u nichž se nám za dobu testování nepodařilo odhalit spolehlivý klíč, na jehož základě je služba vybírá. Nemůžete je žádným způsobem změnit.

Sekce Na vyžádání je výběr filmů a seriálů z Videopůjčovny Vodafone. Započítána je pouze ve vyšších tarifech Vodafone TV, jinak jde o samostatně zpoplatněnou službu.

A sloupec Aplikace nabízí rychlý přístup k několika málo předinstalovaným aplikacím. Můžete přepnout do režimu pro dětské uživatele (Vodafone TV Kids), otevřít YouTube, spustit také dětskou verzi YouTube Kids, anebo vstoupit do aplikace iRadio Českého rozhlasu.

Vodafone TV totiž sama od sebe neobsahuje žádné rozhlasové stanice. Aplikace Českého rozhlasu je tak jedinou cestou, jak si případně nějaké poslechnout. Soukromé provozovatele neočekávejte vůbec. V informacích o aplikaci je uvedeno, že je z roku 2013. Jediné, co umí, je spustit stream vybrané veřejnoprávní stanice, neukazuje ani žádné doprovodné informace. Jsou v ní dokonce některé názvy stanic, které Český rozhlas už ani nepoužívá.

Vodafone TV nemá žádný aplikační obchod a nemůžete si tedy do jejího rozhraní přidat jinou oblíbenou aplikaci, například Netflix nebo HBO GO. Ačkoliv si mohou zákazníci Vodafone TV přístup k videotéce HBO GO v závislosti na svém tarifu aktivovat, musí to udělat zcela odděleně na webu HBO GO a videotéku potom používat buď v prohlížeči, v mobilu, anebo přes aplikaci v chytrém televizoru mimo rozhraní Vodafone TV.

Vodafone slibuje, že do konce dubna 2020 se v menu služby objeví položka Videotéka HBO OD, která bude obsahovat „většinu titulů“ z HBO GO.

Pokud se na hlavní obrazovce posunete pomocí šipek na ovladači směrem dolů, rozbalí se další doporučení na pořady na míru podle vašeho vkusu. Dále se dostanete do sekce Nahrávky, kde na vás čekají všechny zaznamenané pořady. Ke každé nahrávce můžete zobrazit podrobnější informace, smazat ji anebo nastavit její ochranu – tím se myslí, že se zablokuje možnost jejího vymazání (bez ohledu na tuto volbu ale bude automaticky odstraněna po 30 dnech).

Pod aktuálními nahrávkami vidíte Plánované nahrávky, tedy pořady označené k budoucímu zaznamenání.

Živé vysílání

Pokud chcete úvodní obrazovku opustit a začít sledovat živé vysílání, můžete to udělat více způsoby. Například můžete na dálkovém ovladači stisknout číslo kanálu, který chcete sledovat. Služba na zvolenou stanici přepne zhruba po dvou sekundách.

Další možností je najet na nápis Televizní program, potvrdit ho tlačítkem OK a tím zobrazit programového průvodce, v němž se posunutím na vybraný pořad a opětovným potvrzením pomocí OK přepnete na zvolenou stanici.

Při sledování vybrané televizní stanice pak pomocí dálkového ovladače přepínáte (tlačítky CH+ a CH−) mezi dalšími stanicemi tak, jak jsou seřazené v nabídce služby za sebou. Pořadí stanic je pevně určené operátorem a nemůžete ho měnit.

Stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači vyvoláte popis právě sledovaného pořadu. Na obrazovce se objeví jeho název, datum a čas vysílání, lišta s ubíhající stopáží, celková délka pořadu, rok výroby a věkové omezení. Pokud chcete vidět podrobnější popis, musíte se posunout na obrazovce níže.

V rámci informačního okna o pořadu dále uvidíte pět tlačítek s dalšími možnostmi. Můžete přehrát právě běžící pořad od začátku, nahrát konkrétní díl, nahrát celý seriál (pokud jde o seriálovou řadu), zapnout titulky (pokud jsou k dispozici) a přepnout zvukovou stopu (pokud je k dispozici).

U sledovaného pořadu se můžete posunout v čase zpět nebo vpřed pomocí tlačítek pro rychlý posun >> a << na dálkovém ovladači. Čím déle je přidržíte, tím rychleji se žádaným směrem posunete. Možné je také pozastavení pořadu anebo jeho opětovné spuštění.

Elektronický programový průvodce

Programový přehled na obrazovce dokáže pod sebou zobrazit nejbližší pořady osmi stanic. Pokud se přesunete na první stanici, ČT1, a pak ještě nahoru, ocitnete se na liště s filtrováním televizních kanálů podle žánrů.

Díky tomu se zobrazí sekce Dětské, Dokumentární, Filmy a seriály, Hudba, Sport, Všeobecné, Zprávy, Životní styl, Předplacené kanály a Nejsledovanější. Roztřídění kanálů do jednotlivých sekcí je opět předdefinované operátorem a nemůžete ho ovlivnit.

Informace o vysílaných pořadech jsou dostupné na 7 dnů dopředu a 7 dnů zpětně od aktuálního data.

Základní programový přehled je možné vyvolat také při sledování jakéhokoliv pořadu na jakékoliv stanici. Stačí na dálkovém ovládání stisknout šipku nahoru. V tom případě se zobrazí právě vysílané pořady na okolních kanálech.

Rychlý posun v zobrazeném televizním programu směrem nahoru a dolů je možný mačkáním tlačítek CH+ a CH− na dálkovém ovladači. Tlačítka pro rychlý posun vpřed a vzad způsobí listování v programu po dnech.

Stisknutím červeného tlačítka R na ovladači můžete nastavit nahrávání libovolného pořadu, který máte právě zvýrazněný v programovém přehledu. Kapacita nahrávání je 100 hodin a záznamy se uchovávají maximálně po dobu 30 dnů.

Nastavení služby

Pokročilejší parametry Vodafone TV se na hlavní obrazovce ukrývají pod volbou Nastavení. V této sekci je například Rodičovská kontrola. Pokud nastavíte věkové omezení (pořady vhodné od 3, 6, 9, 12, 15 nebo 18 let věku), budou podle vašeho rozhodnutí pořady nespadající do vybrané věkové kategorie vyžadovat ke sledování PIN, anebo budou skryté úplně. Totéž platí pro veškeré nahrávání po 21. hodině.

Je také možné zcela uzamknout a chránit PIN kódem vybrané televizní kanály.

V nastavení Nahrávek se dozvíte, kolik vám ještě zbývá kapacity ze systémového úložiště. V sekci Automatické nahrávky můžete ovlivnit, u kterých televizních stanic budou dostupné pořady za posledních 7 dnů. Výchozí nastavení je, že tento archiv je přístupný u všech kanálů, můžete ale některé zrušit.

V Usnadnění přístupu ovlivňujete, jestli se při sledování stanice automaticky aktivuje zvukový popis pro nevidomé (audio description, AD), případně titulkování.

Dostupná je rovněž konfigurace síťového připojení, jasu, obrazu a zvuku nebo aktualizace systému Vodafone TV. V parametrech zvuku vybíráte mezi stereem a Dolby Audio, rozlišení obrazu můžete nastavit od 576p až do 4K.

Pokud chcete ovlivnit, jaká mobilní zařízení jsou spárována s konkrétním uživatelským účtem Vodafone TV, musíte to udělat přes internetovou samoobsluhu Vodafone. Registrovaná zařízení jsou uvedena v sekci Vodafone TV a můžete je případně odebrat.

Registrovat si můžete až 10 mobilních zařízení. V jednu chvíli je možné Vodafone TV sledovat maximálně na 2 mobilních zařízeních. Pro jednu službu Vodafone TV si můžete pořídit až 10 set-top boxů. V jednu chvíli ale můžete Vodafone TV sledovat maximálně na 4 set-top boxech.

Vodafone Kids

Dětský režim Vodafone TV umožňuje založit profil symbolizovaný veselým obrázkem vybraného zvířátka. Avatar může znázorňovat opičku, lišku, sovu, zajíce nebo chobotnici. Určíte věk dítěte (minimálně 0 let, maximálně 12 let) a napíšete přezdívku.

Každý profil může mít nastavenou Večerku, tedy časový interval, ve kterém se dětská sekce nespustí.

Aktivace dětského profilu je možná z hlavního menu výběrem povelu Děti, případně spuštěním aplikace Kids (obě možnosti mají stejný výsledek). Nejrychlejší cesta je stisknout žluté tlačítko na dálkovém ovladači.

Pokud aktivujete dětský profil, přepne se rozhraní do samostatné grafické podoby, kde je možné vybírat jen ze seriálů a pořadů s věkovou přístupností do určeného věku, anebo spustit sledování některého z dětských kanálů.

Deaktivování dětského režimu vyžaduje zadání PIN kódu.

Závěrečné dojmy

V průběhu testování fungovala Vodafone TV vcelku svižně, ale i na rychlém připojení byla znát prodleva při přepínání stanic. Občas také zazlobilo překreslování menu při návratu z živého vysílání do základní nabídky. Uživatelské rozhraní místy působí, jako by se ve Vodafone nedokázali rozhodnout, jak má vypadat a co má umět. Odsunutí rádií do samostatné aplikace, která o sobě tvrdí, že vznikla před sedmi lety, a navíc vypadá jinak než zbytek Vodafone TV, je další vadou na kráse.

Největším zklamáním je chudá nabídka funkcí, protože řadu z nich se chystá Vodafone zpřístupnit někdy v budoucnu. Přece jen je zvláštní, když klientům nabízí přístup do HBO GO, ale pokud ho chtějí využít, musí z rozhraní Vodafone TV úplně odejít a používat ho jinde. Ani Videopůjčovna Vodafone nepůsobila moc bohatě.

Spíš než na bombastický start to teď vypadá, jakoby služba potřebovala ještě nějaký čas ladit, ale z nějakého důvodu už musela na trh. Působí zkrátka trochu „nedopečeně“ a tomu teď nepomůže ani technická podpora rozlišení 4K. Reálně v něm totiž není k dispozici žádný pořádný obsah, který byste si prostřednictvím Vodafone TV mohli přehrávat.