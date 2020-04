 »  Koronavirus komplikuje dodávky serverů do ČR. Rostou zejména ceny disků a pamětí

„U disků a pamětí ceny rostou výrazně, v případě disků to jsou desítky procent. U serverů výkyvy zatím vnímáme menší, nicméně tam máme zastropované ceny,“ doplňuje Špoljarič. Také Cendra vidí u SSD a pamětí problémy. „Ti, co tomu nevěnovali čas v předstihu, mohou mít s rychlými dodávkami seriózní problém,“ upozorňuje.

„Zákazníci do našich datových center dovezli více hardwaru, než je běžný týdenní průměr. Po diskusi s některými z nich víme, že poptávka po hardwaru a službách nad ním se zvýšila. O kolik přesně, neumíme specifikovat. Je však jisté, že dodávky hardwaru z Asie pokulhávají, a to o dost. Naši zákazníci hlásí, že se doručovací doby prodloužily dvakrát a pro některé věci až třikrát,“ popisuje pro Lupu Radek Majer, šéf společnosti TTC Teleport, která v Praze provozuje dvě velká datacentra.

Situaci tak dramaticky nevidí ani Master Internet, který infrastrukturu provozuje z datacenter v Brně a Praze. Podle technického ředitele Martina Žídka byla největší krize s objednávkami už na přelomu roku, kdy na tom Čína z pohledu viru byla nejhůře. „Teď už to mohou být jen lehčí komplikace s logistikou v řádu dní. Celkově pozorujeme spíše zlepšení. Co bude více cítit, je zdražení objednávaného zboží o cca 15 až 20 procent, aby se vykryly ty ztráty způsobené COVID-19,“ uvádí společnost.

Master ve velké míře odebírá hardware od Dellu. Jeden z největších výrobních závodů této americké společnosti je v Polsku ve městě Lodž. Továrna je dle vyjádření Dellu stále v provozu a na skladech udržuje zásoby komponent, které „jsou vyšší, než bývá obvyklé“. „Produkce tak není přerušena. Zákazníci v Česku proto nejsou díky tomuto největšímu závodu v regionu EMEA bezprostředně ohroženi problémy s dostupností serverů,“ vzkazuje Dell pro Lupu.

Dodávky odbrzděny

Servery od Dellu (a vedle toho také od Huawei) odebírá i český Livesport, který ze své infrastruktury provozuje služby do celého světa. I ten nakoupil zásoby předem. „Výpadků dodávek z Číny jsme se začali obávat už na konci ledna, a proto jsme rychle začali hardware objednávat ve velkém. Jak do naší serverovny, tak do kanceláří, protože i přes současnou situaci počítáme s rozšiřováním našich týmů. Díky včasným objednávkám máme dostatek zásob, které by nám měly stačit minimálně do podzimu, i kdyby nám do té doby kvůli výpadku žádná další zásilka nedorazila,“ počítá technický ředitel Petr Burian.

Zásadní problémy s dostupností by údajně neměly mít ani čínské firmy. „Mluvil jsem zrovna s Lenovem, jejich továrna v Číně už jede a větší problémy s dodávkami prý nemají,“ doplňuje Plodík z M Computers. „Aktuálně dokončujeme dodávku superpočítače se stovkami komponent na univerzitu v Hradci Králové a vše jsme sehnali v podstatě bez problémů. Objednávali jsme také dodávku GPU pro anglický startup, který chce hostovat v Česku, a zatím máme potvrzené dodání do měsíce.“

„Vidíme nárůst ceny za dopravu. Létají už pouze FedEx a DHL a ti poslali cenu pěkně nahoru. Už nejde vzít malý balík a dát ho do osobního letadla. Obecně výroba v Číně naběhla. Prodloužil se tamní čínský nový rok, jinak žádný velký výpadek nevnímáme,“ doplňuje Tomáš Zloch z firmy Altepro (Huatech), která nasazuje serverový hardware od Huawei.

Jinak například IBM měla během února a března zpoždění dodávek diskových polí, ale hardware už chodí a dle nákupčích už by tak problémy být neměly.

Problém se obecně netýká jen IT technologií, ale také součástek datových komplexů, které zajišťují technický chod okolo (elektřina, chlazení a podobně). „Registrujeme dodávky některých komponent pro datacentra (non-IT zařízení) v řádu dvakrát až čtyřikrát delším, než bylo běžné před virem. Většina klientů to chápe a dovede se přizpůsobit,“ uzavírá Majer z TTC.