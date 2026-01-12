Je zaděláno na hašteření. Česko má nové vládní zmocněnce pro umělou inteligenci a digitalizaci

Vláda Andreje Babiše má dva nové zmocněnce, kteří se budou věnovat digitalizaci a moderním technologiím. Jde o zmocněnce pro umělou a inteligenci a dále pro digitalizaci a strategickou bezpečnosti. Vláda je jmenovala na dnešním zasedání.
Zmocněncem pro umělou inteligenci se stal Lukáš Kačena, který už nějakou dobu vede organizaci Prg.ai sdružující firmy, univerzity a další subjekty. Úzce spolupracoval s Janem Kavalírkem, AI zmocněncem z předchozí vlády, který se nyní dal na lobbing v AI.
Uvidíme, jak moc bude Kačenova role silná, není totiž například náměstkem, takže Česko nemůže zastupovat na jednáních v Bruselu a podobně. Pravděpodobně bude nadále spolupracovat s Kavalírkem a celým sektorem.
„Jmenování nového vládního zmocněnce pro umělou inteligenci vítám. Jsem rád, že stejně jako předchozí vláda i ta současná bude mít svého jasného koordinátora pro AI. Lukáše Kačenu navíc velmi dobře znám z naší AI komunity a těším se proto na spolupráci. Věřím, že se můžeme dobře doplňovat – on za vládu, já ve své nové roli za AI průmysl a výzkum společně s partnery ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, České národní AI platformy (CNAIP), AAVIT, AI Chamber a za podpory CEE Digital Coalition,“ řekl Lupě Kavalírek.
Do hry zároveň vstupuje vzájemné soupeření s Lukášem Benzlem a jeho Českou asociací umělé inteligence. Vztahy jsou dlouhodobě napjaté. Benzl už dnes ráno vydal body, které by měl zmocněnec pro AI splňovat. Lze v nich číst narážky.
“Klíčová je absence přímých vazeb na konkrétní zájmové organizace nebo platformy. AI ekosystém není monolit. Proto by ho neměl zastupovat člověk, který je dlouhodobě spojený s jednou konkrétní strukturou. Institucionální bias nedělá nikdy dobrotu,” napsal mimo jiné Benzl.
“Role zmocněnce vyžaduje sebekontrolu, ne sebestřednost. Naslouchat všem stakeholderům je sice výzva, ale také je to základní předpoklad úspěchu. Stejně jako obklopit se lidmi, kteří kladou nepříjemné otázky. Zmocněnec slouží systému, ne naopak,” doplnil s tím, že asociace bude pro nového zmocněnce “vždy férovým parťákem.”
„Umělá inteligence je obrovskou příležitostí pro technologický rozvoj našeho státu, výzkumu i průmyslu, a musí být proto jednou z vládních priorit. Za průmysl i výzkum mohu potvrdit, že jsme připraveni okamžitě navázat na rozdělanou práci. Potřebujeme dál aktivně vystupovat v Bruselu a tlačit na omezování zbytečné byrokracie. Aktuálně běží debata nad zjednodušujícím AI balíčkem tzv. AI Omnibusem, kterou musíme plně využít. Stejně důležité je dále pomáhat českým firmám s reálným zaváděním AI do praxe, pokračovat v podpoře špičkového výzkumu a zavést další programy vzdělávání v AI. Stejně tak je zásadní intenzivně pokračovat v přípravách na žádost o AI Gigafactory,“ navázal Kavalírek.
Vládním zmocněncem pro pro digitalizaci a strategickou bezpečnost se nakonec skutečně stal Robert Králíček, o němž se mluvilo už delší dobu. Králíček je místopředsedou ANO a poslancem a v minulém poslaneckém období byl ve věcech kolem digitalizace nebo kybernetické bezpečnosti aktivní.