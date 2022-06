Jedna z největších ukrajinských IT firem z okupovaného Charkova zakládá vývoj v Praze

Autor: Sigma Software

Ukrajinsko-švédská společnost Sigma Software otevírá vývojové centrum v Praze. Jedna z největších IT ukrajinských IT firem má přes dva tisíce zaměstnanců. “Většina z nich působila z Charkova, který je stále pod těžkým bombardováním ruských vojáků. Řada lidí se přesunula na západní část Ukrajiny a do zahraničí,” popsal Lupě mluvčí Sigmy Denys Smyrnov.

“Někteří ze zaměstnanců nyní pracují a žijí v České republice. Vaší zemi a lidem jsme neskutečně vděční za pomoc, kterou Ukrajincům v těchto těžkých časech poskytujete. Nehledě na situaci rozšiřujeme působnost v Evropě a vytváříme nová pracovní místa nejenom pro ukrajinské uprchlíky,” doplnil Smyrnov.

Sigma Software v první fázi počítá v Česku s obsazením vyšších jednotek pozic programátorů a může velice rychle přidávat další. Aktuálně hledá lidi přes .NET, Ruby a full stack.

Společnost vyvíjí zakázkový software. V portfoliu má například zákazníky jako Volvo, SAS, AstraZeneca, Scania, Viaplay, AT&T, Motorola a další.

Sigma Software vznikla v roce 2002 pod názvem Eclipse Software Programming. O pět let později jí koupila švédská skupina Sigma AB.

V Česku je možné pozorovat příchod další odborníků z Ukrajiny. Vedle jednotlivců a Sigmy zde například zakořenilo herní studio GSC Game World dokončující titul S.T.A.L.K.E.R. 2.