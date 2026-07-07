Jednorožec Mews propouští. Svět se s umělou inteligencí mění, my musíme také, říká zakladatel Richard Valtr

Jeden z nejhodnotnějších scale-upů s českým zakladatelem Mews propouští. Firma, která vyrostla ze startupového prostředí, se zbavuje celkem 15 % lidí z celkem asi 1 350 osob. Zakladatel Richard Valtr uvádí, že je společnost ve „velmi silné pozici“, obchod rychle roste a „cíl stát se nejvlivnějším operačním systémem v oblasti pohostinství se jeví víc na dosah než kdy dřív“. Zároveň ale dodává: „Právě proto jsme chtěli jednat hned, a ne až v okamžiku, kdy se kolem nás nenávratně změní situace a s ní společnost, kterou pro ni budujeme“.
„Svět, ve kterém naši zákazníci fungují, se mění rychleji než kdy dřív. Očekávání hostů rostou, tempo inovací je neúprosné a umělá inteligence zásadně mění ekonomiku pohostinství. Na každý dolar, který hotel utratí za software, vynakládá mnohonásobně více na profesionální služby: finanční služby, řízení výnosů, komunikaci s hosty, nákup a provoz, přičemž návratnost této investice není vždy uspokojivá. Umělá inteligence je nyní schopna inteligentně, ve velkém měřítku a s vyšší ziskovostí zvládnout velkou část exekutivní části této práce. Věříme, že operační systém pohostinství budoucnosti bude založen na umělé inteligenci, a máme v úmyslu jej vybudovat. Abychom však mohli našim zákazníkům pomoci stát se „AI-native“, musíme se jimi stát sami,“ zdůvodňuje Valtr. Mews podle něj dál bude najímat specifické role. Zdůvodnění a dodatečné informace Valtr uvedl veřejně se spoluzakladatelem Matthijsem Wellem.
Konkrétní čísla potvrdil Lupě Josef Starýchfojtů, ředitel divize produktu a technologií Mews. „Změny se týkají pozic napříč všemi týmy a geografickými oblastmi. Pozic v přímém kontaktu se zákazníky se tyto kroky z velké části nedotknou,“ konkretizoval. „Společnost Mews dokončila od úplných základů důkladnou revizi toho, jak se pracuje v AI-nativním světě. Toto rozhodnutí je proaktivní, nikoliv reaktivní na finanční tlak. Budování AI-nativní organizace vyžaduje skutečné investice do infrastruktury, schopností a odlišného souboru dovedností. Organizaci navrhujeme s ohledem na to, co umělá inteligence umožňuje,“ rozvádí dále Starýchfojtů.
Firma vyvíjí SaaS software, který umožňuje hotelům provozovat plně autonomní systémy pro check-in, rezervace a další služby. Na začátku letoška se Mews stal nejhodnotnějším českým startupem s valuací 52 miliard korun, a to díky investici ve výši přesahující 6 miliard, která měla putovat na umělou inteligenci i integraci systémů řízených autonomními agenty. Firma zároveň v měsících předcházejícím této investici velmi aktivně nakupovala menší projekty, před necelým rokem oznámila akvizici už čtrnáctého.