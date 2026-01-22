Lupa.cz  »  Rekordních 52 miliard. Mews je nejhodnotnějším českým startupem

Nálepku nejhodnotnější startup českého zakladatele získal Mews. Jeho valuace se totiž čerstvě dostala na 2,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 52 miliard korun. Je to díky nové investici ve výši 300 milionů dolarů, v přepočtu kolem 6,2 miliardy korun. Peníze mají putovat na umělou inteligenci i integraci systémů řízených autonomními agenty.

Jde zároveň o nejvyšší částku, kterou tento startupový jednorožec dosud získal. Mews se přitom může pochlubit vysokými nasbíranými investicemi, celkem za svou existenci ohlásil necelých 11 miliard korun a naposledy finanční injekci ohlašoval loni v březnu, kdy si připsal kolem 1,7 miliardy. Což je částka, která se zároveň řadí mezi tři nejvyšší investice roku.

Aktuální investice je vedena firmou EQT Growth, novými investory jsou Atomico a HarbourVest Partners, ke kterým se připojili stávající investoři Kinnevik, Battery Ventures a Tiger Global.

Mews se označuje jako startup či scaleup, tedy firma, která už zvládne systematické rozšiřování byznysu a dosahuje výrazných tržeb. Na pomyslném vrcholu nejhodnotnějších českých startupů firma vystřídala Productboard, který v roce 2022 dosáhl na hodnotu 1,7 miliardy dolarů.

Působí v hotelnictví, kde nabízí systém pro správu rezervací, check-inů a vyřizování požadavků hostů. „Je skvělé vidět, že v oblasti umělé inteligence a autonomních hotelových systémů se nám daří postupovat rychleji než konkurenci,“ komentuje Richard Valtr, jeden ze dvou zakladatelů firmy. Obecněji se firma pohybuje v segmentu označovaném jako Property Management System (PMS). Mews Hospitality Cloud používá 12,5 tisíce zákazníků v 85 zemích. Dříve se společnosti díky rizikovému kapitálu podařilo dostat na status jednorožce, hodnota firmy se v roce 2024 dostala na 1,2 miliardy dolarů. Startup je formálně zapsaný v Nizozemsku, má ale české kořeny a zázemí v podobě lokálního vývoje a kanceláří. Kromě Valtra za ním stojí Matt Welle.

Mews se dlouhodobě rozšiřuje akvizicí dalších firem. Před pár měsíci si pořídil už čtrnáctou, když nakupoval v USA, kde získal firmu DataChat. Dřív už pohltil slovinskou nebo novozélandskou společnost, ale taky firmy ze Silicon Valley nebo Německa.

Sídlo startupu v Česku se nenosí. Odchod do ciziny je také obvyklým doporučením investorů

