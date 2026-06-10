Kam jsme se za 30 let dostali s IPv6 a jak se na něj připravuje stát? Přednášky z Dne IPv6 jsou zdarma online

Před pár dny se v Národní technické knihovně v Praze konala konference Den IPv6 pořádaná organizacemi CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ. Jako vždy se zaměřila na protokol, který je potřeba široce nasadit, ale ne vždy se k tomu všichni mají. Organizátoři zpřístupnili všechny přednášky zdarma. K dispozici jsou na YouTube a na oficiálním webu si lze stáhnout i doprovodné prezentace ve formátu PDF.
Seznam přednášek je následující: Kam jsme se za 30 let dostali s IPv6, IPv6 v gridu pro LHC experimenty, IPv6 v otevřeném standardu Matter, Příprava státu na IPv6, Státní správa a IPv6, IPv6 ve světě, IPv6 operačně přestává být občan druhé kategorie (doufejme), Útoky na IPv4 a IPv6, Rok IPv6-only desktopu, a shrnutí toho, zda se kolem IPv6 konečně nastává zlom.
Mezi přednášejícími jsou Ondřej Caletka, Ondřej Filip, Petr Krčmář, Michal Hrušecký, Tomáš Tichý, Tomáš Hlaváček, Václav Steiner, Jiří Chudoba a Radim Friedel.
Na webu Root.cz je k dispozici také reportáž z konference, která přednášky shrnuje v textové podobě.