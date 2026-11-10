Kanadský globální hráč dokončil akvizici českého startupu Aisle, Praha má ve firmě hrát důležitou roli

Kanadská AI společnost Cohere dokončila akvizici pražského kyberbezpečnostního startupu Aisle, za nímž stojí Ondřej Vlček, Stanislav Fort a Jaya Baloo. Vlček to oznámil na LinkedInu. Firmy dříve uzavřenou dohodu o koupi představily v polovině října. Vzniká nová divize Cohere Cyber, kterou povede právě Vlček jako senior viceprezident. „Uzavíráme jednu kapitolu a otevíráme další, s ještě většími ambicemi a mnohem širšími možnostmi,“ věří Vlček.
Cílem nové divize bude propojit vývoj pokročilých AI modelů s technologiemi pro kybernetickou bezpečnost. Aisle se jako samostatná společnost zaměřovala na autonomní vyhledávání bezpečnostních chyb v softwaru. Za dobu svého fungování jich podle vlastních údajů odhalila přes 500 ve více než stovce softwarových projektů. Patřily mezi ně také zranitelnosti v knihovnách OpenSSL a cURL, z nichž některé přetrvávaly v kódu desítky let.
Cohere chce zároveň dál rozvíjet své evropské působení. Vlček ve svém oznámení výslovně zdůraznil Prahu, kde podle něj firma nachází silnou koncentraci technologických talentů. „Zvlášť mě těší, co to znamená pro český technologický ekosystém,“ uvádí Vlček. Nerozvádí ale, kolik lidí má divize zaměstnávat.
Podle dříve zveřejněné dohody do vedení Cohere přecházejí také další dva spoluzakladatelé Aisle. Stanislav Fort se stává viceprezidentem pro bezpečnost AI a bude se věnovat výzkumu této oblasti a vývoji základních modelů Cohere a má se podle Vlčka „ještě více přibližovat k vývojově nejpokročilejší linii modelů umělé inteligence“. Jaya Baloo se stává globální ředitelkou pro informační bezpečnost (CISO) a zároveň technologickou ředitelkou (CIO).