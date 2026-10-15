Ondřej Vlček znovu oficiálně ve světové kybernetické lize, startup Aisle bude kupovat kanadská firma

Pražský kyberbezpečnostní startup Aisle, za nímž stojí Ondřej Vlček, Stanislav Fort a Jaya Ballo, hodlá koupit kanadská AI společnost Cohere. Praha má být evropskou základnou firmy. Firmy oznámily, že podepsaly předběžnou dohodu o akvizici. Aisle oznámil svou existenci oficiálně teprve loni, po roce práce v utajení, a přitáhl také rovnou renomované investory. Firma vyvíjí umělou inteligenci, která hledá bezpečnostní chyby v softwaru, a za svou existenci už stihla odhalit i takové, které přetrvávaly v kódech celosvětově využívaných služeb hned několik desetiletí. Finanční podmínky dohody společnosti nezveřejnily.
Vlček, generální ředitel společnosti Aisle, nastoupí v Cohere na pozici senior viceprezidenta divize Cohere Cyber, což je nová jednotka zaměřená na poskytování řešení v oblasti kyberbezpečnosti. Fort, který jako technický ředitel a hlavní vědecký pracovník vedl výzkum a vývoj v oblasti kyberbezpečnosti umělé inteligence ve společnosti Aisle, se stane viceprezidentem pro bezpečnost umělé inteligence. „V této funkci bude vést výzkum v oblasti bezpečnosti umělé inteligence ve společnosti Cohere a bude spolupracovat se spoluzakladatelem a technickým ředitelem společnosti Cohere Ivanem Zhangem na propojení bezpečnostního výzkumu s vývojem a trénováním základních modelů,“ uvádí Aisle v prohlášení. Jaya Baloo se stane globální ředitelkou pro informační bezpečnost. Většina týmu přejde do Cohere spolu s nimi.
Vlček v oznámení na LinkedInu uvedl, že původně začal s Cohere jednat při spolupráci se zákazníkem. Týmy postupně zjistily, že jejich technologie se doplňují. Spojení podle něj umožní rozšířit původní misi Aisle – chránit demokratické společnosti před kyberútoky poháněnými umělou inteligencí – do mnohem většího měřítka.
Firmy chtějí propojit výzkum Aisle v oblasti kyberbezpečnosti s vývojem pokročilých AI modelů Cohere. Výsledky bezpečnostního výzkumu zároveň mohou sloužit k dalšímu trénování a zlepšování modelů.
Cohere se zaměřuje na AI pro podniky a organizace s přísnými požadavky na ochranu dat. Firma zároveň spojuje síly s německou AI společností Aleph Alpha a podle dřívějších zpráv má hodnota této fúze dosáhnout přibližně 20 miliard dolarů.
Podle Aisle dosud firma stihla objevit přes 500 dosud neznámých zranitelností, kterým byly přiděleny identifikátory CVE, a to ve více než stovce softwarových projektů. Mezi nimi bylo všech 12 nových zranitelností zveřejněných v lednové bezpečnostní aktualizaci OpenSSL a také 18 z 24 chyb v poslední aktualizaci nástroje cURL. Některé chyby v kódu přetrvávaly od roku 1998.
Firma také nedávno získala statut, s nímž může přidělovat standardizované mezinárodní identifikátory k objeveným zranitelnostem v softwaru, hardwaru a digitálních službách. Dříve ji Berkeley označilo jako lepší v hledání zranitelností než Anthropic