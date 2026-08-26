Vlčkův AI startup Aisle má další zářez. Může přidělovat CVE, mezinárodní čísla zranitelností softwaru a hardwaru

Česká republika má nového hráče, který může přidělovat standardizované mezinárodní identifikátory k objeveným zranitelnostem v softwaru, hardwaru a digitálních službách. Pražský startup Aisle získal statut takzvané CVE Numbering Authority (CNA), takže může udělovat obecně známé údaje CVE neboli Common Vulnerabilities and Exposures.
Za Aisle stojí Ondřej Vlček, bývalý šéf společnosti Avast (respektive s Nortonem spojeného podniku Gen Digital), jeho kolegyně z téže firmy Jaya Baloo, a Stanislav Fořt, který dříve působil v DeepMindu, Google Brainu, Stability AI nebo Anthropicu.
Přidělování CVE funguje na rozsáhlé mezinárodní síti spolupracujících partnerů. Systém zastřešuje organizace MITRE společně s americkou kyberbezpečnostní institucí CISA a evropským protějškem ENISA. Pod nimi pak jsou certifikovaní partneři, kteří mohou objeveným zranitelnost určit zmíněné identifikátory CVE (formát typu CVE-YYYY-NNNNN). Jde například o Microsoft, Google, Red Hat a další.
Tento seznam je nyní rozšířen o českou firmu Aisle, která používá prvky umělé inteligence právě k hledání zranitelností. Podle nedávného žebříčku Berkeley v tom je Aisle dokonce lepší než Anthropic. Češi už odhalili stovky zranitelností v softwarech typu OpenSSL, Apache, Linux a tak dále.
Aisle má nyní statut Researcher CNA, takže může udělovat identifikátory CVE pro zranitelnosti odhalené v softwaru třetích stran. Působí pod organizací ENISA Root.
Firem s možností přidělovat CVE v Česku moc není. Patří mezi ně výrobce chytrých interkomů 2N Telekomunikace, který může přidělovat kódy pro zranitelnosti ve svých produktech.