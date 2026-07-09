Když něco, tak spor. Vrchní soud vrátil na začátek boj Mironetu a Allegra o slogan

Vrchní soud v Praze zrušil původní rozsudek pražského městského soudu, podle nějž Allegro před lety neokopírovalo slogan Mironetu. Firmy vedou spor o vyjádření typu „Když něco, tak Allegro“ a další podoby typu „Když hračky, tak Allegro“, respektive na straně Mironetu slogany „Když počítače, tak Mironet“, „Když telefony, tak Mironet“. Podle Mironetu Allegro porušuje zákon ve věci nekalé soutěže a parazituje na jeho pověsti, což původně městský soud odmítl. Případ se tak k němu vrací.
Vrchní soud nyní v odůvodnění svého rozhodnutí vytkl Městskému soudu kromě jiného, že špatně vymezil předmět řízení a měl lépe pracovat s důkazy i v rámci toho, jak slogany vnímá průměrný spotřebitel, tedy jak jsou pro něj zaměnitelné.
Mironet zažaloval tržiště v roce 2024 a podle svého vyjádření se s ním nejdřív snažil komunikovat. Po výzvě od právníka pak Allegro svou kampaň pozastavilo, následně ji ale zase obnovilo. Tržiště s obviněními nesouhlasilo. Podle Mironetu naopak právě on zmíněný typ sloganů buduje a používá v reklamních spotech od roku 2017 a intenzivně pak posledních pět let. V průběhu řízení zapsal Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) Mironetu ochranné známky s tímto sloganem, proti čemuž právní zástupce Allegra podal připomínky.
Zakladatel Mironetu Robert Novotný u soudu i veřejně uvádí, že podle něj slogan „Když něco, tak Allegro“ mohl být reakcí na odmítnutí Mironetu, aby umístil svůj e-shop na toto tržiště. „Poté, co Allegro pohltilo konkurenční CZC, měl podle průzkumu největší přínos z této nezdařené akvizice právě Mironet a Alza. K Mironetu odešla významná část zákazníků CZC a Mironet významně narostl,“ říká a uvádí, že byl Mironet poté osloven Allegrem ke spolupráci. „Při jednání s Allegrem zaznělo, že fakticky máme dvě možnosti. Buď vstoupíme do spolupráce s tímto tržištěm, nebo nás v Česku zničí silou svého marketingu,“ tvrdí a dodává, že následně se objevila kampaň. „Náhoda to může být, ale moc tomu nevěřím,“ dodává.
Mironet kritizuje Allegro také za to, že se tržiště vyhýbá odpovědnosti vytvářením pochyb, kdo je za jeho konání v Česku vlastně právně odpovědný. Podle Novotného žalovaná strana tvrdí, že česká entita (Allegro Retail a.s.) není provozovatelem e-shopu, ani tržiště na doméně www.allegro.cz, ani zadavatelem předmětných reklamních kampaní, a sama tento subjekt nechce označit. Právní zástupce Allegra namítá, že není jasné, zda Mironet nežaluje špatný subjekt a požádal o zamítnutí sporu z důvodu takzvané pasivní legitimace. Městský soud má v dalším řízení vyřešit i toto. Vyjádření Allegra redakce zjišťuje.
Nedávno Mironet uspěl u jiného sporu, ve kterém mu soud uznal právní základ nároku na ušlý zisk spojený s razií před 26 lety. Částku má platit stát a podle Mironetu se s úroky může vyšplhat až na zhruba 306 milionů korun.