Kijonková zainvestovala americký startup, který vyvíjí chirurgické roboty

Investiční fond JSK Investments manželů Kijonkových investoval do amerického startupu, který vyvíjí autonomní chirurgickou platformu. Firma Andromeda Surgical je ze San Francisca a učí roboty chirurgické zákroky tak, aby u nich nebyl potřeba zásah lékaře.
„Vždy jsem věřila na pomoc a podporu robotů a AI, pokud ovšem kontrola nad nimi zůstane v rukou lidí,“ komentuje Simona Kijonková. O investici do Andromedy ji přesvědčil mimo jiné silný zakladatelský tým. Firmu odstartovali v roce 2023 Nick Damiano a Kartik Tiwari, kteří se potkali prostřednictvím světově proslulého inkubátoru Y Combinator. Damiano přináší zkušenosti s vývojem a budováním zdravotnických technologií, vybudoval už tři firmy, které se dostaly do tisícovky různých zdravotnických zařízení. Tiwari má zkušenosti s autonomními vozidly, je spoluzakladatel jednoho z průkopnických startupů v oblasti nákladních autonomních vozů.
Prvním zaměřením společnosti je specializovaný urologický výkon HoLEP. Platforma má zkrátit dobu zaškolení chirurgů a umožnit nemocnicím poskytovat specializované výkony i bez úzce profilovaného specialisty přímo na místě. Andromeda teď vstupuje do komerční fáze.
Fond JSK SICAV investoval jednotky milionů dolarů v rámci kola Series A. Celkem nyní společnost získala 15 milionů dolarů, s předchozími investicemi je to dohromady už 30 milionů.
JSK už dříve investovalo do startupů Elin.AI nebo Kodu, v podobném oboru jako Andromeda působí první americká investice fondu do firmy pro chytré vyšetření prsou.