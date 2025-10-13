Lupa.cz  »  JSK Investments Simony Kijonkové oznámil první americkou investici. Vstupuje do startupu pro chytré vyšetření prsou

JSK Investments Simony Kijonkové oznámil první americkou investici. Vstupuje do startupu pro chytré vyšetření prsou

Iva Brejlová
Dnes
Petra Cihlářová a Simona Kijonková, JSK Investments Autor: JSK Investments
Petra Cihlářová a Simona Kijonková, JSK Investments

Skupina JSK Investments pod vedením podnikatelky Simony Kijonkové investovala do amerického startupu iSono Health. Ten vyvíjí nositelný ultrazvuk prsu. Má umožnit rychlé a snadné preventivní vyšetření i v prostředí s omezenou zdravotnickou infrastrukturou. Systém je schválen americkým zdravotnickým úřadem a získal několik ocenění.

„Zdravotnictví je odvětví, ve kterém vidíme obrovský potenciál. Investice do iSono Health je zároveň naší první investicí do americké společnosti,“ uvádí Petra Cihlářová, investiční manažerka, která se v současné době stará o portfolio všech start-up investic v JSK. Vysvětluje, že investiční vehikl oslovil mimo jiné příběh zakladatelek – žen, které přišly o blízkého člena rodiny kvůli pozdě detekované rakovině prsu.

„V ČR je každý rok diagnostikováno přibližně 7 000 žen s rakovinou prsu, přičemž včasná diagnostika zvyšuje šanci na vyléčení na více než 90 %,“ přibližuje problematiku Simona Kijonková, zakladatelka a managing partner JSK Investments. Ve světě je pak každoročně diagnostikováno více než 2 miliony nových případů rakoviny prsu.

Technologie iSono Health kombinuje nositelné příslušenství se softwarem, který automaticky pořizuje a analyzuje snímky. Vyšetření přitom trvá dvě minuty. Systém umožňuje lékařům prohlížet snímky na libovolném zařízení připojeném k internetu, odborníci přitom mají přístup k 3D vizualizaci tkáně, což má usnadnit identifikaci lézí a urychlit proces diagnostiky.

JSK se přidává do kola z první poloviny letoška, v rámci kterého startup iSono Health získal zhruba 5 milionů dolarů. Investice proběhla pod vedením fondů Draper Associates a Transform VC. Nyní v ní JSK figuruje s „významným podílem“. Startup spustil k validaci AI technologie klinickou studii financovanou tamním Národním ústavem zdraví. 

JSK Investments už dříve investovalo do startupů Elin.AI nebo Kodu. 

Simona Kijonková: Za poslední půlrok jsem se dívala na investice v horizontu 1,4 miliardy Přečtěte si také:

Simona Kijonková: Za poslední půlrok jsem se dívala na investice v horizontu 1,4 miliardy

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

