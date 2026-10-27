Klára Brachtlová střídá Marka Singera v čele Asociace komerčních televizí

Prezidentkou Asociace komerčních televizí (AKTV) se stává Klára Brachtlová, která zastupuje skupinu Nova. Střídá Marka Singera, jehož místo v představenstvu přebírá za Primu Aleš Pýcha. Z asociace také odchází dlouholetá tajemnice Marie Fianová.
Změny podle asociace navazují na novou organizační strukturu společnosti FTV Prima. Jejím zástupcem v představenstvu je nyní marketingový expert a ředitel společnosti Prima Solootions Aleš Pýcha. Brachtlová přebírá prezidentskou funkci na základě plné moci představenstva.
Do čela sdružení se tak vrací poté, co ji v dubnu 2025 vystřídal Singer. Ještě letos v dubnu asociace oznámila, že Singer zůstává prezidentem i pro další rok.
Od listopadu se mění také výkonné vedení asociace. Tajemnice Marie Fianová se po bezmála deseti letech rozhodla své působení ukončit. V roli výkonné ředitelky ji vystřídá Jana Břeská. Má zkušenosti ze státní správy, Sdružení pro internetový rozvoj i digitálního průmyslu.
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Rozdělení míst v pětičlenném představenstvu zůstává stejné. Nova a Prima mají po dvou zástupcích, jednoho má provozovatel hudebních televizí Óčko, společnost Stanice O.
Za Novu v něm vedle Brachtlové, zástupkyně generálního ředitele a ředitelky pro vnější vztahy skupiny CME, působí jednatel a ředitel právního oddělení TV Nova Štěpán Peichl. Primu vedle Pýchy zastupuje ředitel pro mediálně právní záležitosti Pavel Kubina. Za Óčko je členem generální ředitel Štěpán Wolde.
Asociaci založily skupiny Nova, Prima a Óčko v roce 2017. Zastupuje jejich společné zájmy při přípravě české a evropské legislativy. Věnuje se také ochraně autorských práv, potírání internetového pirátství a podpoře televize jako reklamního média. Součástí jejích osvětových aktivit je projekt Normálně legálně, který nabízí přehled legálních zdrojů filmů, hudby a knih.