Komerční televize se zaměří na osvětu o autorských právech. Asociaci dál povede Marek Singer

Filip Rožánek
Dnes
Marek Singer (TV Prima) Autor: Karel Choc, Internet Info
Marek Singer

Asociace komerčních televizí vstoupila do desátého roku své existence. Její letošní prioritou je ochrana autorských práv. Sdružení, které zastupuje televizní skupiny Nova, Prima a Óčko, i pro další rok povede v prezidentské funkci Marek Singer.

Televizní asociace spustila informační a osvětový web NormalneLegalne.cz. Tento portál nabízí uživatelům katalog legálních zdrojů pro sledování filmů, poslech hudby či čtení knih a snaží se srozumitelně vysvětlit důležitost respektování autorských práv. Projekt funguje jako preventivní opatření proti stále propracovanějším nelegálním službám na internetu.

Vedení asociace upozorňuje, že diváci v současnosti mohou mít potíže s rozpoznáním legálních služeb od těch pirátských. „V posledních několika letech jsme byli velmi aktivní v potírání pirátského šíření našeho chráněného obsahu, což zůstává jednou z našich priorit i v letošním roce. Rádi bychom však naše úspěšné právní kroky doplnili i preventivními opatřeními. Pirátské služby jsou čím dál sofistikovanější a pro běžné diváky může být obtížné je rozeznat od legálních služeb. Proto se letos chceme více zaměřit na edukaci,“ uvedl k nové strategii prezident asociace Marek Singer.

Během letošního roku organizace plánuje do iniciativy zapojit další partnery z řad nositelů autorských práv, připravit rozsáhlé edukační materiály a spustit související informační kampaň.

Web kromě přehledu legálního obsahu poskytuje také aktuality, odpovědi na časté dotazy a slovník pojmů, které podrobněji objasňují dopady internetového pirátství.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Čtěte dále



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

Ukládání dat na území EU láká. Víc než půlka českých firem by si za to i připlatila, tvrdí průzkum

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

