Komerční televize se zaměří na osvětu o autorských právech. Asociaci dál povede Marek Singer

Asociace komerčních televizí vstoupila do desátého roku své existence. Její letošní prioritou je ochrana autorských práv. Sdružení, které zastupuje televizní skupiny Nova, Prima a Óčko, i pro další rok povede v prezidentské funkci Marek Singer.
Televizní asociace spustila informační a osvětový web NormalneLegalne.cz. Tento portál nabízí uživatelům katalog legálních zdrojů pro sledování filmů, poslech hudby či čtení knih a snaží se srozumitelně vysvětlit důležitost respektování autorských práv. Projekt funguje jako preventivní opatření proti stále propracovanějším nelegálním službám na internetu.
Vedení asociace upozorňuje, že diváci v současnosti mohou mít potíže s rozpoznáním legálních služeb od těch pirátských. „V posledních několika letech jsme byli velmi aktivní v potírání pirátského šíření našeho chráněného obsahu, což zůstává jednou z našich priorit i v letošním roce. Rádi bychom však naše úspěšné právní kroky doplnili i preventivními opatřeními. Pirátské služby jsou čím dál sofistikovanější a pro běžné diváky může být obtížné je rozeznat od legálních služeb. Proto se letos chceme více zaměřit na edukaci,“ uvedl k nové strategii prezident asociace Marek Singer.
Během letošního roku organizace plánuje do iniciativy zapojit další partnery z řad nositelů autorských práv, připravit rozsáhlé edukační materiály a spustit související informační kampaň.
Web kromě přehledu legálního obsahu poskytuje také aktuality, odpovědi na časté dotazy a slovník pojmů, které podrobněji objasňují dopady internetového pirátství.