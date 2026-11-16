Klempíř po jednání s eurokomisařem: Poplatky rušíme. Rozhlas varuje před riziky

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) po pondělním jednání s evropským komisařem Michaelem McGrathem potvrdil, že vláda nadále počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků. Reagoval tím na zprávy, podle nichž chce projednávání změny financování České televize a Českého rozhlasu odložit. „Poplatky rušíme,“ napsal na síti X. Druhé čtení příslušného zákona podle něj proběhne začátkem příštího roku, jak koalice původně plánovala.
Samo Ministerstvo kultury přitom po dopoledním videohovoru s eurokomisařem napsalo na Facebooku, že by projednávání poplatkové novely nemělo pokračovat, dokud Sněmovna nezahájí projednávání českého zákona navazujícího na Evropský akt o svobodě médií (EMFA).
Klempířův úřad zároveň připomněl, že první čtení českého zákona navazujícího na EMFA by mělo proběhnout do konce letošního roku. V takovém případě by to stejně nemělo na harmonogram projednávání změny financování České televize a Českého rozhlasu reálný dopad. Její druhé čtení je totiž plánováno až na leden 2027.
Evropský akt o svobodě médií je navíc unijní nařízení, takže platí přímo ve všech členských státech Evropské unie. Většina jeho ustanovení se uplatňuje od 8. srpna 2025. Nařízení se na rozdíl od směrnic nemusí převádět do národního práva. Česko však musí doplnit vlastní legislativu o některá pravidla a postupy, které dosud chybějí.
Příslušný sněmovní tisk dorazil do dolní komory parlamentu už 4. listopadu 2025, ale dosud neprošel ani prvním čtením. Jeho projednání je nyní znovu navrženo na program schůze začínající 24. listopadu.
McGrath podle vyjádření mluvčího Evropské komise při pondělním rozhovoru zdůraznil, že jakákoliv změna financování médií veřejné služby musí zajistit dostatečné, stabilní, udržitelné a předvídatelné příjmy. Připomněl rovněž význam řádných konzultací a legislativního procesu.
Obdobné požadavky zopakoval už minulou středu při debatě Evropského parlamentu o situaci českých médií veřejné služby. Evropská komise přitom nestanovuje, zda mají být financována z poplatků, nebo ze státního rozpočtu, ale požaduje záruky jejich nezávislosti.
Na pondělní sdělení ministerstva reagoval také Český rozhlas, který považuje současný vládní návrh za problematický z hlediska evropských pravidel. „Evropský právní rámec nestanovuje konkrétní model financování, ale jasně stanoví podmínky, které musí každý zvolený model splňovat. Návrh zákona v současné podobě podle našeho názoru takové podmínky nesplňuje,“ uvedl ve stanovisku zaslaném redakci.
Rozhlas požaduje, aby byl český zákon navazující na EMFA nejprve přijat a teprve potom se vedla odborná debata o změně financování. Na rozdíl od Klempířova návrhu tedy nepovažuje za dostatečné pouhé zahájení jeho projednávání.
Upozornil také na dosud nevyjasněnou otázku evropských pravidel veřejné podpory. Přechod od poplatků k přímému financování ze státního rozpočtu může podle Českého rozhlasu vyžadovat předchozí posouzení Evropskou komisí. Pokud by nový systém podléhal povinnému oznámení a schválení v Bruselu, nesměl by začít fungovat dříve, než budou splněny příslušné právní podmínky.
Český rozhlas proto varuje před situací, kdy už budou poplatky zrušené, ale nové financování ještě nebude možné poskytovat. Takový výpadek by podle něj mohl ohrozit samotné fungování veřejné služby. Možnou povinnost předběžného posouzení Evropskou komisí přitom zmiňuje už důvodová zpráva vládního návrhu ze začátku léta.
Pondělní jednání ministra s eurokomisařem následovalo po rozsáhlé demonstraci na pražské Letné. Spolek Milion chvilek tam v neděli 15. listopadu shromáždil podle odhadu organizátorů 350 až 450 tisíc lidí. Protestující požadovali stažení zákona o zrušení poplatků, otevřenou debatu o budoucnosti veřejnoprávních médií a změnu způsobu vládnutí. Kritizovali zejména postup koalice, která novelu posunula do druhého čtení 24. října ve 4:36 ráno.
Premiér Andrej Babiš (ANO) však v reakci na demonstraci uvedl, že vláda od zrušení poplatků neustoupí. „Mění se systém financování, nikdo nechce veřejnoprávní média ovládat, nikdo jim nechce určovat, co mají říkat a dělat, nikdo je nechce zestátnit,“ prohlásil.
Vládní předlohou se nyní zabývá sněmovní výbor pro média a kulturu, který na 26. listopadu svolal veřejné slyšení. Na něm mají dostat prostor odborníci i zástupci dotčených institucí.