Část europoslanců žádá zásah Evropské komise kvůli financování ČT a rozhlasu

Místopředsedkyně Evropského parlamentu Sabine Verheyenová vyzvala Evropskou komisi, aby v souvislosti s českým návrhem na zrušení televizních a rozhlasových poplatků vymáhala pravidla na ochranu nezávislosti médií. Ve středeční rozpravě v Bruselu varovala, že vyjednávání o rozpočtu může vládám dát vliv na obsah vysílání. Eurokomisař Michael McGrath v závěru potvrdil, že Komise bude dál jednat s českými úřady.
„Komise říká, že situaci sleduje. Ale sledovat nestačí!“ řekla Verheyenová z frakce Evropské lidové strany. Danuše Nerudová (STAN) se McGratha přímo zeptala, jaké konkrétní kroky chystá. Markéta Gregorová (Piráti) připomněla protesty v Česku a vyzvala Komisi, aby k ochraně České televize a Českého rozhlasu využila Evropský akt o svobodě médií (EMFA).
McGrath, který má v Komisi na starosti demokracii, spravedlnost a právní stát, řekl, že evropské nařízení ponechává výběr modelu na členských státech. Pravidla financování ale podle něj musí být průhledná, vycházet z objektivních kritérií a zajistit médiím dostatečné, udržitelné a předvídatelné příjmy.
Vládní návrh hájil za Patrioty pro Evropu Ondřej Knotek (ANO). Podle něj předloha zachovává dosavadní postavení mediálních rad i redakční nezávislost. Odkázal na Dánsko, Francii, Švédsko a Finsko, které také změnily způsob financování. Švédské europoslankyně Evin Incir se během rozpravy zeptal, v čem vidí zásah do svobody médií. „Když neustále škrtáte, nemusíte útočit přímo,“ odpověděla v narážce na snižování rozpočtů médií.
Veronika Vrecionová (ODS) varovala, že nižší příjmy ohrozí regionální zpravodajství a původní tvorbu. Podle ní v předloze chybí pojistka proti tomu, aby parlamentní většina později peníze omezila. Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) hájila právo české vlády model změnit. „Rozhodující jsou jasná pravidla a ochrana před politickými zásahy, a to se nemění,“ zdůraznila.
Klára Dostálová (ANO) se Ondřeje Koláře (TOP 09) ptala, proč by mělo Česko poplatky zachovat, když je podle ní jejich výběr administrativně náročný. Kolář odpověděl, že debatu o způsobu financování považuje za potřebnou. Vládní koalici ale vytkl předčasné ukončení rozpravy ve Sněmovně a chybějící odborné konzultace. K projednání návrhu s těmi, kterých se změna dotkne, vyzval i McGrath.
O usnesení k debatě má Evropský parlament hlasovat na svém listopadovém zasedání ve Štrasburku.
V Česku návrh prošel prvním čtením 24. října ve 4:36 ráno. Vládní předloha počítá pro rok 2027 s příspěvky ze státního rozpočtu ve výši 5 741 826 000 korun pro televizi a 2 065 766 000 korun pro rozhlas. Dohromady je to zhruba o 1,4 miliardy korun méně, než mají obě instituce letos vybrat na poplatcích. Sněmovní výbor pro média a kulturu plánuje veřejné slyšení na 26. listopadu.