ČT chce s poslanci upravit návrh na zrušení poplatků. Na jednání má dva týdny

Rada České televize ve středu 11. listopadu doporučila vedení, aby o financování veřejnoprávních médií dál jednalo s vládou i s poslaneckými a senátorskými kluby. Usnesení podpořilo všech 13 hlasujících radních. Podle generálního ředitele Hynka Chudárka má televize dva týdny na to, aby s poslanci projednala úpravy návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
Radní se před druhým čtením chtějí zapojit do odborné debaty. Žádají stabilní a předvídatelné financování a ochranu nezávislosti a plurality médií v souladu s Evropským aktem o svobodě médií (EMFA).
Chudárek podporu radních uvítal a hájil svou říjnovou schůzku s premiérem Andrejem Babišem (ANO). „To bychom se asi nikam nedostali, kdybychom nejednali,“ řekl. V úterý podle svých slov probíral možné úpravy s generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem a právníky obou institucí. Obě média se shodují na zárukách nezávislosti a na zvyšování příjmů podle inflace. Odlišné požadavky mají vzhledem k okolnostem například u obchodních sdělení, uvedl na veřejném zasedání rady v Brně.
Sněmovní výbor pro média a kulturu má 26. listopadu uspořádat veřejné slyšení. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů ve výboru končí 27. listopadu. K předloze se mají poslanci vrátit 10. prosince.
Vedení ČT chce poplatky zachovat. Pokud je koalice zruší, bude prosazovat, aby zákon nabyl účinnosti nejdříve 1. ledna 2028, o rok později, než předpokládá vládní návrh. Na úterní konferenci Forum Media to řekl Michal Fila, ředitel divize Korporátní vztahy a marketingová komunikace.
Televize v takovém případě požaduje vyšší státní příspěvek, výslovný nárok na něj v zákoně a úpravu pravidel pro jeho zvyšování podle inflace. Ke změnám financování by podle vedení ČT měla být nutná kvalifikovaná většina. ČT chce také zrušit limity pro obchodní sdělení zavedené loňskou novelou a odvod čtvrtiny výnosů ze sponzoringu do Státního fondu kultury.
Vláda navrhuje pro ČT roční příspěvek 5,74 miliardy korun. Televize pro rok 2027 očekává z poplatků 7,05 miliardy korun podle schváleného dlouhodobého plánu. Při výpadku 1,31 miliardy korun by podle Fily nedokázala plnit závazky z memoranda o veřejné službě.
V memorandu s ministerstvem kultury se televize zavázala vyhradit na dětském Déčku nejméně polovinu vysílacího času animované tvorbě a nejméně 30 procent původní české tvorbě. Nejméně 30 procent peněz na výrobu dramatických, dokumentárních a animovaných pořadů má jít na pořady od nezávislých producentů, pokud nabídnou dostatek vhodných projektů. Regionální a zahraniční zprávy mají dohromady zabírat nejméně polovinu času zpravodajských pořadů v hlavním vysílacím čase a na stanici ČT24, s výjimkou mimořádných událostí.
Fila poukázal na to, že počet domácností evidovaných k televiznímu poplatku od ledna do září stoupl z 3,50 na 3,58 milionu. Poplatníků do 30 let je podle ČT po loňské novele 2,2krát více. Novela rozšířila poplatkovou povinnost i na domácnosti, které místo televizoru mají například počítač nebo chytrý telefon schopný přehrát vysílání přes internet.
Sněmovna návrh projednala v prvním čtení 24. října. Na plénum se může vrátit nejdříve 24. prosince. Vláda chce poplatky zrušit v souladu se svým programovým prohlášením. Příspěvek má být povinným výdajem státu a má se automaticky zvýšit, jakmile kumulovaná inflace překročí deset procent, uvedl ministr kultury Oto Klempíř při představení návrhu.
Premiér Babiš připustil i možnost financování mimo státní rozpočet. V rozhovoru pro Českou televizi minulý týden řekl, že hranice pro zvyšování příspěvku by mohla klesnout na šest procent.