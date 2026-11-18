Online projekt Knihobot, který vykupuje a nabízí přečtené knihy, vstupuje pod značkou Bookbot.pl oficiálně na polský trh. Chtěl by, aby byl na tomto trhu do pěti let tak velký, jako je v Česku. Podle Knihobotu je už teď v zemi registrovaných přes 12 tisíc zákazníků. „Data nám jasně ukázala, že tam po naší službě je poptávka, i když jsme pro ni zatím nic neudělali,“ říká Dominik Gazdoš, CEO Knihobotu.
Podle něj polští zákazníci v Knihobotu objednali desítky tisíc knih ještě předtím, než byl projekt v zemi oficiálně přítomný a než Polsku nabídku přizpůsobil. „Polsko má víc než trojnásobek obyvatel Česka a v přepočtu na aktivní čtenáře je zhruba dvakrát větší než náš domácí trh. Naším cílem je dosáhnout tam do pěti let stejné velikosti, jakou máme dnes v Česku. Spolu s Německem by pak Polsko tvořilo významnou část našeho byznysu,“ předpokládá Gazdoš. Pomoct by mohlo i to, že Polsko patří poslední roky mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky.
Bookbot si už v příštím roce v zemi věří na obraty kolem 20 milionů korun, trh se má stát druhým zahraničním pilířem vedle Německa. Firma dodává, že jen v Německu vyrostla pod značkou Bookbot meziročně asi o 160 %, konkrétní čísla ale nepřibližuje. Dříve ale uvedla, že loni utržila 863 milionů Kč a většinu, celkem 55 %, přitom získala ze zahraničí. Nejlépe se jí daří právě v Německu. Na domácím trhu pomáhá svoz knih kurýry a stejnou službu letos společnost zavedla v Německu i Rakousku.
Odměna z prodeje funguje podobně jako v Česku, kde prodávající dostane z prodejní ceny dané knihy 60 % minus 29 Kč. Knihobot nyní funguje kromě Česka a Slovenska také v Rakousku, Německu, Polsku, Francii, Itálii, Španělsku, Belgii a Nizozemsku.