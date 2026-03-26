Knihobot a Rohlík rozšíří svoz knih kurýry do Německa a Rakouska

Kurýři Rohlíku v Česku třetím rokem přijímají od zákazníků, kteří si od nich přebírají nákup, také nepotřebné knihy pro Knihobot. Touto cestou se dostalo zpět do oběhu téměř 400 tisíc titulů. Nyní partneři chystají spuštění služby i v Německu a Rakousku, kde Knihobot působí pod značkami Bookbot a Rohlík v Německu pod brandem Knuspr a v Rakousku jako Gurkerl.
„Počet našich zákazníků v německy mluvících zemích úspěšně roste. Aktuálně tvoří třetinu naší báze,“ popisuje zakladatel a CEO Knihobotu Dominik Gazdoš. Firmy plánují službu spustit „v nejbližší době“. Vedle expanze do zahraničí se služba rozšířila i v Česku s větším pokrytím regionů Rohlíkem, především na jihu Čech.
Knihobot funguje jako knižní online secondhand a ve velkém pracuje s daty. Každou knihu nafotí, zaeviduje a technologie nechává také určovat jejich cenu mimo jiné podle poptávky. K aktuálním změnám patří i zjednodušení, zákazníci už nemusí vkládat do tašky kontaktní údaje. „Stačí, když na ni nebo krabici, ve které knihy posílají, nalepí štítek z nákupní tašky Rohlíku. V Knihobotu si štítek načteme a systém si automaticky propojí jejich účet u nás,“ uvádí Žaneta Kratochvílová, marketingová manažerka Knihobotu.