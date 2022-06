Komerční banka investuje 300 milionů do českého fintechu Lemonero půjčujícího e-shopům

Autor: Lemonero

Komerční banka skrze KB SmartSolutions investuje do českého fintechu Lemonero, který půjčuje peníze e-shopům. Podle informací Lupy jde o částku 12 milionů eur, tedy zhruba 300 milionů korun.

KB prostředky vkládá skrze ekvitní a dluhové financování. Lemonero je využije pro expanzi do zahraničí, v první vlně půjde o Francii a Nizozemsko a výhledově o německy mluvící země a východní Evropu.

Lemonero ovládá společnost MonkeyData. Komerční banka do ní vstupovala už v roce 2020, kdy se stala minoritním vlastníkem. Další podíly drží zakladatelé Jan Laštůvka a Luboš Malík, firma Solotron Vladimíra Schmalze a Václav Liška.

Lemonero míří na financování e-shopů (další kapitál k růstu, výpadek cash flow a podobně), kterým dokáže půjčit už do 24 hodin. K analýze využívá prvky umělé inteligence a datovou analýzu. Proces vyřízení žádosti trvá do deseti minut. Lemonero uvádí, že je schváleno až 80 procent všech žádostí. Splácí se měsíčně, případně na základě uskutečněných obchodů. To se bude řešit přes GoPay, skrze jehož systémy budou půjčky spláceny.

“Cílem Lemonera je podpořit malé a střední e-shopy kapitálem, který jim pomůže v růstu a zabrání zbytečnému krachu. Dnes víme, že až 60 procent e-commerce hráčů předčasně skončí kvůli nedostatku nebo nedostupnosti externího kapitálu, což je velký problém SME trhu,” uvedl Laštůvka. Lemonero má mezi partnery například Alzu nebo Mall. Letos má profinancovat stovky milionů korun.