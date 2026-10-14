Komerční televize dražily pořady z archivu ČT. Nejvíc vynesla letní klasika

Nova, Prima, Seznam TV a Joj Family se zúčastnily podzimní aukce pořadů z archivu České televize. Veřejnoprávní televize prodala práva k 32 titulům. Nejvyšší ceny dosáhl seriál Chalupáři.
Výsledky aukce oznámil generální ředitel České televize Hynek Chudárek na středečním zasedání Rady ČT. Která stanice získala práva vysílat Chalupáře v roce 2027, však nesdělil, stejně jako výslednou sumu. „Neprodané pořady zůstávají v nabídce a další aukce se plánuje opět na podzim 2027,“ doplnil.
Česká televize jedenáctidílný komediální seriál z roku 1975 reprízovala naposledy letos o prázdninách. Chalupáři pravidelně vítězili ve sledovanosti napříč televizním trhem v sobotu večer. Jednotlivé díly sledovalo kolem 600 tisíc diváků starších 15 let. Seriál natočil režisér František Filip s Josefem Kemrem a Jiřím Sovákem v hlavních rolích.
S prodejem vysílacích práv k archivním pořadům počítá také memorandum o veřejné službě z roku 2025. Na jeho přípravě se podíleli i zástupci soukromého mediálního trhu. Cena má podle memoranda odpovídat hodnotě pořadů na českém trhu. Ceny jsou odstupňované podobně jako při poskytování práv k filmům z Národního filmového archivu.
Česká televize může k prodeji práv nabídnout pouze pořady, které v daném roce sama neplánuje vysílat. Komerční stanice si vybírají z předloženého seznamu. Licence se poskytují na šest nebo dvanáct měsíců.