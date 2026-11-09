Konec zaostávání? EU rozdá miliardy na návrh vlastních čipů, projekt pomohli vytvořit Češi

Takzvaný evropský zákon o čipech (Chips Act) sice nezvládl cíl zvýšit klesající podíl Evropy ve výrobě čipů, ale několik továren přece jen vzniklo či vzniká. Rozjely se i další aktivity, které Chips Act obsahuje. Jde třeba o takzvané pilotní linky, kde je možné vyrábět prototypu čipů, včetně jedné nejpokročilejší na světě (pod dva nanometry v IMEC v Belgii). Teď odstatovala i European Chips Design Platform (EuroCDP) zpřístupňující software pro návrh čipů z jednoho místa.
EuroCDP vytvořilo konsorcium několika evropských partnerů. Patří mezi ně České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze.
EuroCDP nabízí vývojové software EDA od firem jako Synopsys či Keysight, IP jádra (například od ARMu) a výrobní kapacity pro produkci prototypu, což je napojené právě na pilotní linky a již fungující výrobu firem typu Infineon, Onsemi, STMicroelectronics, X-FAB a podobně.
Součástí nabídky jsou školení, designová podpora a propojení s evropskou sítí kompetenčních center. Jedno takové vzniklo i v České republice.
Cílem EuroCDP je snížit ekonomické a technické bariéry pro návrh vlastních čipů a pomoci nápadům rychleji přejít do fáze fungujícího křemíkového obvodu. Třeba EDA software je finančně nákladný, úsilí zabere i výroba prototypů a podobně.
EuroCDP by mohla podpořit vznik nových fabless firem – tedy společností, které navrhují čipy, ale nevlastní továrny. Mezi fabless se řadí i podniky jako Nvidia, Apple, AMD a další. Evropa má v tomto ohledu velmi malý podíl, mezi významnější fablessy patří Nordic Semiconductor. Bez fablessů ani nevznikne poptávka na lokální investice do moderní výroby.
EuroCDP mobilizuje 525 milionů eur z evropských veřejných zdrojů a navázaných investic v rámci Chips Actu. Startupy v rané fázi mohou získat menší grantové výzvy od zhruba sto tisíce eur na přístup k nástrojům a tvorbě konceptu. Pokročilejší projekty a zavedenější firmy mohou žádat o podstatně vyšší financování (v závislosti na fázi až do 16 až 18 milionů eur) určené pro vývoj, prototypování a testování.
Granty pokryjí licence na EDA nástroje, IP bloky, služby podpory návrhu a samotnou zakázkovou výrobu prototypů.
Spuštění EuroCDP navazuje na nedávný start katalogu IP bloků používaných při vývoji čipů. Akci měl na starost Český národní polovodičový klastr ve spolupráci s Českým polovodičovým centrem.