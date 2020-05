 »  Košík.cz otevřel nový sklad a spouští rozvoz trvanlivých potravin po celé ČR

Potravinový eshop Košík.cz, který ke dnešku na svých stránkách nabízí asi 15 tisíc položek, otevřel nový sklad ve středočeských Jirnech. Je v něm uskladněno 1700 trvanlivých položek a nápojů, eshop z něho bude rozvážet po celé ČR.

V nabídce ze skladu v Jirnech zákazníci eshopu naleznou 1700 druhů trvanlivých potravin doručitelných do druhého dne na jakoukoli adresu. Sklad zatím funguje v pilotním provozu, počet položek se má do budoucna postupně zvyšovat a do konce roku by Košík chtěl nabízet násobky této hodnoty.

Objednávky mimo dosavadní závozovou oblast eshop doručí v papírovém boxu do druhého pracovního dne. Minimální hodnota objednávky je 500 Kč, doprava do 1200 korun je zpoplatněna částkou 59 Kč, nad 1200 korun je zdarma. Na logistice se podílí služba In Time patřící do téže skupiny (MALL Group). Ve stávajících závozových oblastech zůstává dle slov provozovatele vše při starém.

Závoz kompletního portfolia obchodu by se měl rozšířit o severočeská města Litoměřice, Lovosice a Litvínov a jejích nejbližší okolí. V součtu se jedná o území se zhruba 75 tisíci obyvateli. Nejbližší další expanze se plánuje na Jihu Čech, počet odbavovaných nákupů by eshop rád do konce roku zdvojnásobil. Obchod také plánuje v dohledné době rebranding značky.