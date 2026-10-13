Krabicovým hrám odzvonilo. Legendární český e-shop otočil kormidlo a hlásí rekordní čísla

Českému internetovému obchodu Xzone se podařil velký obrat. Firma před lety vznikla jako e-shop specializovaný na hry, konzole a příslušenství kolem. Prodeje krabicových verzí her ovšem s nástupem digitální distribuce typu Steam nebo PlayStation Network ustoupily do pozadí. Xzone zareagovalo příklonem k merchandisingu, oblečení, deskovkám a dalšímu popkulturnímu sortimentu, což zafungovalo.
“Krabicové verze her dělají odhadem pět procent našich prodejů. Někdy je to více, když v krabičce vyjde megahit. Ale většinou se to v posledních letech motalo kolem jednotek procent,” řekl Lupě Martin Schovanec, majitel a ředitel Xzone.
Trend bude zesilovat. Sony například oznámila, že v budoucnu nebude vydávat hry na fyzických nosičích. Je to zřejmě příprava na PlayStation 6 bez optické mechaniky. Důvody jsou jasné: nižší náklady na distribuci a výrobu nebo kratší prodejní řetězec, díky němuž se Sony nemusí dělit o marže s obchody a spol.
Xzone v účetním roce končícím v březnu 2026 v tržbách meziročně vyrostlo o 39,6 procenta na 186,5 milionu korun. Čistý zisk po zdanění se dostal na 11,8 milionu korun.
“Stále větší důraz je kladen na sběratelské předměty, deskové hry, komiksy a zejména vlastní produkce pod labelem Xzone Originals. Právě pod touto značkou vzniká oficiální merchandise, knihy, sběratelské předměty a další licencované produkty spojené s herními značkami. K nejvýraznějším projektům patřily produkty kolem Kingdom Come: Deliverance II, včetně oficiálního artbooku The Art of Kingdom Come: Deliverance II,” shrnula firma.
“Vedle prodeje přes vlastní e-shopy a prodejny Xzone stále více pracuje také s distribucí vlastních produktů prostřednictvím dalších obchodních partnerů. Nejvýraznějším úspěchem je pak beze sporu fyzická verze karetní hry ze světa Zaklínače Gwint, kterou Xzone vydal v českém překladu. Z hlediska produkce, předobjednávek i zisku se zařadil mezi největší projekty v historii společnosti – prodáno bylo přes 10 tisíc kusů. Prodej byl podpořen také účastí na tematických eventech a pořádáním turnajů,” doplnil e-shop.
Xzone kvůli těmto změnám v loňském roce zavřelo legendární kamennou pobočku v Praze na Korunní, která byla v provozu více než dvacet let. Pořádání turnajů a podobné aktivity si žádají lepší prostory, proto je dnes centrem prodejna v OC Lužiny.
Xzone vydává i knihy. Naposledy to byl titul o vzniku hry Zaklínač 3 od polského studia CD Projekt RED. Jde o jednu z nejprodávanějších her všech dob, která z našich sousedů udělala herní velmoc.