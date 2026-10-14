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Křetínského konkurence Rohlíku dál finančně krvácí, ztráty už jdou do miliard

Jan Sedlák
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Sklad Košík.cz Autor: Karel Choc, Lupa.cz
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Online prodejce potravin a dalšího zboží Košík.cz pokračuje ve vysoce ztrátovém hospodaření. Firma v posledním finančním roce vykázala provozní mínus 847 milionů korun. Čistá ztráta se dostala na 878 milionů korun. Rok předtím činila 721 milionů. Košík je v červených číslech dlouhodobě a generuje kumulovanou ztrátu v řádech nižších miliard korun.

Firma v roce 2025 zaznamenala alespoň jeden pozitivní trend, a to růst tržeb. Ty se dostaly na 3,3 miliardy korun, rok předtím šlo o zhruba 2,8 miliardy korun.

“Fiskální rok byl uzavřen definitivní stabilizací spotřebitelského trhu a dvojciferným růstem Košíku. Intenzivně se zároveň pracovalo na řadě věcí, které se promítnou až v následujícím období – větším zapojování AI do jednotlivých procesů, restrukturalizaci a zvyšování efektivity jednotlivých týmů, dalším zlepšování sortimentní nabídky včetně přestavby a doplnění portfolia privátních značek, zlepšení logistiky nebo dalším zlepšování cenové propozice,” uvedla společnost v účetní závěrce.

“Fiskální rok 2024/2025 byl ve znamení rostoucího optimismu. Český maloobchod se po dvou letech útlumu postupně stabilizoval, chování spotřebitelů začalo v průběhu roku opět vykazovat transparentní vzorce a s nimi postupně rostla kupní síla domácností i celková chuť utrácet,” doplnil Košík.

Košík patří mezi největší konkurenty Rohlíku. Společnost skrze EC Investments majoritně ovládají Daniel Křetínský a Patrik Tkáč.

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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