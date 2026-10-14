Křetínského konkurence Rohlíku dál finančně krvácí, ztráty už jdou do miliard

Online prodejce potravin a dalšího zboží Košík.cz pokračuje ve vysoce ztrátovém hospodaření. Firma v posledním finančním roce vykázala provozní mínus 847 milionů korun. Čistá ztráta se dostala na 878 milionů korun. Rok předtím činila 721 milionů. Košík je v červených číslech dlouhodobě a generuje kumulovanou ztrátu v řádech nižších miliard korun.
Firma v roce 2025 zaznamenala alespoň jeden pozitivní trend, a to růst tržeb. Ty se dostaly na 3,3 miliardy korun, rok předtím šlo o zhruba 2,8 miliardy korun.
“Fiskální rok byl uzavřen definitivní stabilizací spotřebitelského trhu a dvojciferným růstem Košíku. Intenzivně se zároveň pracovalo na řadě věcí, které se promítnou až v následujícím období – větším zapojování AI do jednotlivých procesů, restrukturalizaci a zvyšování efektivity jednotlivých týmů, dalším zlepšování sortimentní nabídky včetně přestavby a doplnění portfolia privátních značek, zlepšení logistiky nebo dalším zlepšování cenové propozice,” uvedla společnost v účetní závěrce.
“Fiskální rok 2024/2025 byl ve znamení rostoucího optimismu. Český maloobchod se po dvou letech útlumu postupně stabilizoval, chování spotřebitelů začalo v průběhu roku opět vykazovat transparentní vzorce a s nimi postupně rostla kupní síla domácností i celková chuť utrácet,” doplnil Košík.
Košík patří mezi největší konkurenty Rohlíku. Společnost skrze EC Investments majoritně ovládají Daniel Křetínský a Patrik Tkáč.