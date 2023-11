Kryptoměnovou burzu Binance opouští zakladatel Zhao, usiluje tím o nižší trest

Majitel a šéf kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao odstoupil z funkce a přiznal svou vinu za porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Je to součást dohody, kterou uzavřel s ministerstvem spravedlnosti. Zhao bude muset také zaplatit pokutu 4,3 miliardy dolarů. Rezignaci Zhao oznámil na síti X.

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.



Binance is no longer a baby. It is…