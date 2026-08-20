Lepší.TV přidala přihlášení pomocí QR kódu

Internetová televizní služba Lepší.TV přepracovala přihlašování a registraci ve svých aplikacích pro chytré televizory. Vedle e-mailu a hesla se mohou uživatelé přihlásit naskenováním QR kódu nebo zadáním párovacího kódu na aktivačním webu.
Přímo v televizní aplikaci lze nově založit účet, zvolit balíček MINI, KLASIK či TOP a přidat HBO nebo další doplňkové služby. Samotnou platbu musí zákazník dokončit na mobilním telefonu nebo počítači. K platební stránce se dostane prostřednictvím QR kódu nebo odkazu zobrazeného na televizoru.
Změnilo se také uživatelské prostředí přihlašovací a registrační části. Úvodní obrazovka nabízí přihlášení nebo možnost službu vyzkoušet a je přizpůsobená ovládání dálkovým ovladačem.
Noví zákazníci si mohou Lepší.TV vyzkoušet deset dnů za deset korun. Při aktivaci do konce srpna 2026 získají po zkušebním období poloviční slevu na první měsíc vybraného balíčku. Zvýhodněná nabídka vyžaduje platbu kartou, služba však podporuje i jiné způsoby úhrady.