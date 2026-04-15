Letošní březen je nejhorším měsícem v historii z pohledu kybernetické kriminality

Březen byl v ohledu kyberkriminality nejhorší měsíc v historii. Policie evidovala 2 533 skutků, což znamená nárůst o 37,4 % oproti březnu roku 2025. Od začátku roku už v kategorii falešných bankéřů a policistů eviduje 728 případů se škodou přes 322 milionů korun.
Pokud by tempo pokračovalo, Česko by dosáhlo loňských hodnot v polovině října. Průměrná škoda na oběť je přes 721 tisíc korun, maximální přesahuje 24 milionů. Průměrný rok narození oběti je 1980. Podle policie zároveň celkem 80 % podvedených tvoří ženy.
Nejrizikovějším nástrojem je mobilní telefon, přes něj útočí podvodníci v drtivé většině. Takzvaný vishing, kdy se volající vydává za autoritu, například právě za policii nebo zástupce banky, nabobtnal meziročně do takové míry, že banky hlásí meziroční nárůst případů i na násobky a stal se z něj sofistikovaný byznys.