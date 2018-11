 »  Litecoin lze nyní snadno posílat i přijímat přes Facebook Messenger

Jednu z nejstarších kryptoměn odvozenou od Bitcoinu lze od minulého týdne posílat a přijímat formou zprávy ve Facebook Messengeru.

LTC platby jsou nově dostupné 2 miliardám uživatelů populární sociální sítě, umožnil to projekt Lite.IM spadající pod Zulu Republic, kryptoměnový startup se sídlem ve Švýcarsku.

Lite.IM představuje mezičlánek, který se snaží přiblížit užívání kryptoměn širší populaci (cílí ale primárně na rozvojové trhy), zaměřuje se na umožnění kryptoměnových plateb skrze populární SMS zprávy a populární chatovací aplikace. Projekt začal spuštěním SMS peněženky, která zpřístupňuje kryptoměnové platby lidem nevlastnícím chytrý telefon ani stálé kvalitní připojení k internetu.

We are happy to announce that @liteim_official is now live on Facebook Messenger. 2Bn+ @facebook users now have direct access to easily and securely, send, manage and invest in Litecoin.



⭐️ Get Started - https://t.co/NXJdKlhagY



Made By @ZTXRepublic pic.twitter.com/BhvJw9l2fC