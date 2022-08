Majitel Aukra nebo Favi spadl do ztráty a upsal dluhopisy, tržby dosáhly na 1,4 miliardy

Autor: Pale Fire Capital

Česká investiční skupina Pale Fire Capital v loňském roce dosáhla na konsolidovaný obrat 1,6 miliardy korun oproti předchozí částce 964 milionů. Objem aktiv narostl na 3,8 miliardy, rok předtím to bylo 1,4 miliardy. Skupina také vypsala dluhopisy za 750 milionů dolarů a navýšila bankovní financování. Skupina skončila v dvoumilionové ztrátě. Rok předtím měla zisk blížící se 120 milionům.

Největší podíl na obratu měly firmy FAVI, Aukro, TeamIT, Munipolis a Semantic Visions. Pale Fire Capital si také podle nové účetní závěrky hodně slibuje od insurtech platformy Mubi, se kterou se chce stát jedničkou na polském trhu. Mezi významné projekty patří Rouvy zaměřené na digitalizovaný indoor cyklistický trénink. Mezi hlavní aktiva nadále patří Aukro a Mobilní rozhlas. PFC také z 80 procent ovládla firmu Coweo Technologies.

“S nově stanoveným cílem spravovat do roku 2025 majetek v hodnotě alespoň 20 miliard korun byl rok 2021 pro PFC důležitý. Z primárně venture kapitálové společnosti se přeorientovala do technologické private equity se záměrem investovat do rychle rostoucích technologických firem, kterým dodá druhý dech, odvahu, zkušenosti a schopnosti vyrůst do miliardových hodnot. Navýšila svůj podíl v Aukru, investovala do pěti nových společností v Česku i v zahraničí včetně vstupu do společnosti Groupon skrze akciové trhy,” shrnuje Pale Fire Capital.

Za fondem stojí Jan Barta, Dušan Šenkypl, David Holý a Petr Krajíček. Do historie PFC spadá například ePojisteni.cz.