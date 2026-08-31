Majitel značek Datart a ETA má zaplatit skoro 39 milionů za určování minimálních cen zboží, částku potvrdil ÚOHS

Pokuta ve výši 38,971 milionu korun pro společnost HP Tronic Zlín je pravomocná, potvrdil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna. Firmě ji úřad letos v květnu vyměřil za to, že uzavírala smlouvy, které maloobchodním prodejcům určovaly minimální ceny zboží od HP Tronic pro další prodej. Společnost sice přiznala vinu, avšak podala rozklad proti výši uložené pokuty.
„Dohody o určování cen pro další prodej spočívají v tom, že dodavatel stanovením konkrétní ceny výrobku znemožňuje prodejcům nabídnout zákazníkům zboží za nižší cenu. Dochází tak ke znemožnění cenové soutěže v rámci značky na úrovni odběratelů, kteří by jinak zboží při jeho dalším prodeji spotřebitelům mohli prodávat za vzájemně odlišné ceny, a tím si cenově konkurovali,“ uvádí předseda ÚOHS v rozhodnutí. Pokuta podle něj byla stanovena podle zákona a při respektování zásad individualizace trestu a proporcionality. „Výsledná výše pokuty se pohybuje v řádu desetin procenta z celkového čistého obratu účastníka řízení za rok 2025, není tedy nepřiměřená ani likvidační,“ reagoval.
Podle dřívějšího zjištění úřadu HP Tronic určoval svým odběratelům z řad maloobchodních prodejců minimální ceny pro další prodej od roku 2012 po více než 10 let. To se týkalo velkých i malých domácích spotřebičů, spotřební elektroniky, počítačové techniky a telekomunikačních zařízení. Firma dodržování stanovených cen kontrolovala a případně vyzývala prodejce k navýšení cen na stanovenou úroveň. V případě nedodržování stanovených cen pak reálně uplatňovala vůči „neposlušným“ prodejcům sankce.
Pokuta mohla být ještě vyšší, společnost se ale sama přiznala a požádala o uplatnění programu shovívavosti, k čemuž ÚOHS při podobných krocích přistupuje.