Reklama po zapnutí televizorů s Titan OS se nově prodává automatizovaně

Diváci s chytrými televizory značek Philips, JVC nebo Sharp se mohou od konce léta častěji setkávat na svých obrazovkách s novým formátem komerčních sdělení. Okamžitě po zapnutí přístroje, ještě před spuštěním samotného televizního vysílání nebo streamovacích aplikací, se jim přes celou obrazovku přehraje nepřeskočitelný reklamní spot se zvukem. Na české obrazovky tuto praxi ve velkém přináší nová technologie automatizovaného nákupu reklamy.
Formát nazvaný Homepage Spotlight se přímo dotýká uživatelů zařízení, která k chodu využívají operační systém Titan OS. Z pohledu běžného diváka se jedná o první vizuální a zvukový vjem, který bezprostředně po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači zaznamená.
Samotné reklamy v ovládacím rozhraní nejsou nové. Na českých televizorech Philips s Titan OS se začaly objevovat už na konci roku 2024. Až dosud ale případný prodej inzerce probíhal zdlouhavě a výhradně napřímo. Společnost Hybrid CTV Sales House ve spolupráci s nákupní platformou Adform však nyní zadavatelům umožnila nakupovat tyto pozice automatizovaně, čímž se otevírá cesta k jejich podstatně častějšímu nasazování v českých obývácích.
V České republice se změna dotýká zhruba 95 tisíc aktivních televizorů. Kromě zmíněných značek Philips a JVC běží systém Titan OS také v přístrojích od výrobců AOC, Vestel a Sharp.
Podle dat provozovatele zasahuje tento reklamní prostor měsíčně zhruba 200 tisíc českých diváků a vygeneruje téměř deset milionů zobrazení. Analýzy chování uživatelů totiž ukazují, že lidé na domovské obrazovce před samotným výběrem pořadu stráví v průměru osmnáct minut denně rozdělených do několika relací.
První masivněji nasazenou kampaní, která automatizovaný systém na domovských obrazovkách českých domácností koncem srpna otestovala, byla propagace rozpustného kakaa.
Zadavatelé reklamy těží z faktu, že divák v momentě zapnutí televize věnuje přístroji plnou pozornost a drží v ruce ovladač. „Domovská obrazovka je první místo, které divák vidí po zapnutí televize. Nativní reklama byla zároveň poslední část reklamního prostoru v chytrých televizích, kterou nešlo koupit programaticky,“ přiblížil Lukáš Hnilička, ředitel společnosti Hybrid CTV Sales House, proč se reklamní průmysl na tento moment zaměřil.
Nový typ zobrazení se výrazně promítá do statistik úspěšnosti kampaní. Zatímco u běžné internetové reklamy diváci videa často přeskakují, systém na úvodní obrazovce televizoru jim to v průběhu spotu neumožní.
Změna není omezena pouze na český trh. Ve stejném režimu se nepřeskočitelná úvodní videa začala objevovat na dalších osmi trzích střední a východní Evropy, například na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku či Chorvatsku. Celkově jde v regionu o zhruba milion televizorů.