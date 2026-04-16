Málo reklamy a válka, ale také nové dluhy. Co je v návrhu na konkurz TV Barrandov?

V insolvenčním rejstříku se objevily oficiální návrhy na poslání TV Barrandov do konkurzu. Jeden návrh podala sama televize, druhý soudu předložil insolvenční správce David Jánošík. Shodují se v tom, že pokračování reorganizace nemá smysl. Ale insolvenční správce nabízí přeci jen podrobnější vhled do situace.
Vedení společnosti v čele s Janem Čermákem popisuje zhoršení hospodaření jako důsledek vnějších okolností. Na podzim 2025 se podle něj podařilo provoz stabilizovat do stavu, kdy příjmy z reklamy pokrývaly provozní náklady. Další vývoj však ovlivnil propad reklamního trhu umocněný geopolitickou situací a růst cen energií.
Při stejné sledovanosti to vedlo k citelnému úbytku reklamních příjmů. V kombinaci s dlouhým insolvenčním řízením tedy dospěla společnost k závěru, že další pokračování v sanačním řešení úpadku „postrádá ekonomický smysl“. Pokračování v reorganizaci by podle vedení bylo „nezodpovědné“, pokud by nebylo schopno garantovat úhradu všech pohledávek za podstatou a bezproblémový chod podniku.
Televize také zmínila, že probíhající insolvenční řízení narušuje její pověst na citlivém mediálním trhu, snižuje příjmy z reklamy a obecně jí komplikuje existenci. Žádá proto soud, ať reorganizaci přemění na konkurz.
V takovém případě by držitel vysílacích licencí na stanice Barrandov Krimi a Barrandov Kino skončil v likvidaci a rozprodal by se jeho majetek. Provoz hlavního kanálu TV Barrandov by však podle včerejšího oznámení stanice mohl pokračovat (licenci na tento kanál totiž od loňského května drží jiná společnost, než se kterou je vedeno insolvenční řízení).
Podání insolvenčního správce Davida Jánošíka je obsáhlejší. Soudu sdělil, že dlužník po účinnosti reorganizačního plánu neplatí pohledávky vzniklé už v době insolvenčního řízení. Od začátku prosince 2025 tyto nároky u správce uplatnilo deset subjektů, dohromady za 13,37 milionu korun. Jde převážně o DPH, daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a o licenční poplatky OSA.
A z dokumentů v insolvenčním rejstříku je vidět, že přibývají další pohledávky, například nezaplacené faktury za šíření signálu od února 2025, nebo dluhy za natáčení druhé sezony hraných rekonstrukcí policejních zásahů pod názvem Policie Delta.
Insolvenční správce dlužníka dvakrát – koncem února a v polovině března – vyzval, aby úhrady doložil a předložil účetní závěrku k 28. únoru. Odpověď společnosti z 11. března označil za nedostatečně konkrétní. „Nevím, jak mám naložit s informacemi typu ‚dlužník řeší zejména pohledávky z licenčních poplatků a pojistné na zdravotní pojištění‘ nebo ‚dlužník aktuálně směřuje k úhradě…‘“, napsal správce v opakované výzvě. Vedení Barrandov Televizní Studio 7. dubna požádalo o prodloužení lhůty do 17. dubna s odkazem na velikonoční dovolené zaměstnanců a probíhající inventarizaci.
Ve svém návrhu na konkurz správce přidal i další důvod: „po vypuknutí války na Blízkém východě“ se podle něj dlužníkovo téměř vyrovnané hospodaření propadlo do dalších ztrát. Insolvenční správce vyzval soud, ať svolá společné jednání se zástupci věřitelů a po něm rozhodne o přeměně reorganizace v konkurz.
Reorganizační plán připravený v únoru 2025 kvůli soudním sporům nabyl právní moci teprve 6. ledna 2026. Mezi schválením a účinností tak uplynulo téměř jedenáct měsíců. Samotné insolvenční řízení začalo už v červnu 2024 na vlastní návrh televize spojený s žádostí o reorganizaci. O úpadku a povolení reorganizace soud rozhodl koncem července téhož roku.