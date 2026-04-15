Lupa.cz

Televize Barrandov míří do konkurzu, chce zachovat alespoň jeden kanál

Filip Rožánek
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

Vaříme s Jirkou Babicou (TV Barrandov) Autor: TV Barrandov
Televize Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu. Oznámila to v tiskové zprávě. „V krátkém čase jsme se dostali do situace, kdy by bylo nutné provoz dlouhodobě dotovat v řádu desítek milionů korun měsíčně, což již ekonomicky nedává smysl,“ uvedl majitel televize Jan Čermák.

Vysvětluje to výrazným propadem reklamního trhu, umocněným geopolitickou situací a růstem cen energií. Reklamní výnosy klesly pouze na přibližně třetinu původních příjmů z reklamy.

„Rozhodnutí přichází po období restrukturalizace, během něhož se podařilo stabilizovat provoz, výrazně snížit náklady a zastavit dlouhodobou ztrátovost. Na podzim roku 2025 se televize dostala do stavu, kdy příjmy z reklamy pokrývaly provozní náklady a projekt se blížil bodu, kdy by již provoz byl ziskový,“ tvrdí stanice. „Televizi se podařilo vrátit do ekonomicky funkčního režimu. To považuji za zásadní výsledek práce celého týmu,“ poznamenal Jan Čermák.

Situaci dále zkomplikovalo uplatnění pohledávky finančního úřadu ve výši přibližně 30 milionů korun za vratky z období před zahájením insolvence.

Za těchto okolností už nebylo možné reorganizaci ekonomicky dokončit a konkurz je podle TV Barrandov jediným racionálním řešením. „Udělali jsme pro záchranu televize maximum. Projekt jsme stabilizovali a prokázali jeho životaschopnost, ale došlo k zásadní změně vnějších podmínek,“ uzavřel Čermák.

Skupina S-24, která se podílela na financování televize, uvedla, že program TV Barrandov by měl zůstat zachován alespoň na jednom celoplošném kanálu. S-24 přitom již dříve získala licenci pro celoplošné vysílání hlavního kanálu v rámci samostatného licenčního řízení. 

Televize Barrandov tak podle skupiny jako projekt nekončí, mění se pouze její provozní a servisní zajištění. „Půjde o zkušební režim, který si ekonomicky pak vyhodnotíme,“ upřesnil Jan Čermák.

Z mediálního portfolia skupiny bude nadále pokračovat vydavatelství Empresa Media.

Připravujeme další informace.

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).