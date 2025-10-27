Lupa.cz  »  Máte poslední možnost podpořit své oblíbené projekty v anketě Křišťálová Lupa 2025

Máte poslední možnost podpořit své oblíbené projekty v anketě Křišťálová Lupa 2025

Redakce
Dnes
Křišťálová Lupa 2025 Autor: Internet Info

Čas rozhodnout o nejlepších projektech českého internetu se krátí. Jen do půlnoci 30. října může každý z vás ovlivnit, kdo si letos odnese Křišťálovou lupu 2025 – Cenu českého Internetu.

V jubilejním 20. ročníku ankety postoupilo do finále 157 projektů v 15 kategoriích.
Internetová veřejnost vybírá své favority v sedmi z nich – Internetové obchodování, Nástroje a služby, Online video, Podcast roku, Zájmové weby, Zpravodajství a publicistika a Influencer.

O vítězích v dalších osmi kategoriích – včetně Projektu roku, Osobnosti roku nebo Veřejně prospěšné služby – ceny České televize – rozhoduje odborná porota složená z osobností české mediální, digitální a technologické scény.

Hlasovat můžete na webu kristalova.lupa.cz/hlasovani jen do půlnoci 30. října. Tak neváhejte.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 27. listopadu tradičně v Divadle pod Palmovkou.

Anketu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Marketingovým partnerem je LCG New Media a produktovými partnery jsou EasyEvent a Vinařství Válka

