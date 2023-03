Soud zastavil insolvenční řízení s agenturou Jaromíra Soukupa

Autor: TV Barrandov

Městský soud v Praze zastavil v úterý odpoledne insolvenční řízení s agenturou Médea. Česká televize a firma Media Club totiž jako insolvenční navrhovatelé vzali svůj návrh zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto.





Agentura Jaromíra Soukupa podle insolvenčního návrhu dlužila České televizi a firmě Media Club zhruba 30 milionů korun za odvysílané reklamy. V pondělí oznámila, že se s oběma věřiteli dohodla.





Kromě toho se na webových stránkách agentury Médea objevila v úterý omluva za výroky uvedené ve vyjádřeních k insolvenčnímu návrhu.

„Společnost Médea, a.s. se omlouvá společnosti Media Club, s.r.o. za to, že ve svých vyjádřeních ze dne 19. 3. a 20. 3. 2023 uvedla, že insolvenční návrh (…) má být šikanózní a že společnost Media Club, s.r.o., se měla v souvislosti s podáním předmětného insolvenčního návrhu dopustit trestného činu pomluvy a vydírání. Společnost Médea, a.s. se Media Club, s.r.o. omlouvá a uvádí, že uvedená tvrzení nebyla a nejsou podložena žádnými konkrétními skutečnostmi, nejsou pravdivá a společnost Médea, a.s. je použila bez právního důvodu,“ stojí v omluvě.

V krátké době to byl už třetí insolvenční návrh na agenturu Médea od různých subjektů. Všechna řízení byla zastavena.

