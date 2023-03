Soukupova Médea dluží ČT a Primě desítky milionů. „Jestli není v úpadku, ať zaplatí“

Podnikatel Jaromír Soukup naštval své televizní konkurenty. Jeho firma Médea objednává pro své klienty reklamní časy ve vysílání České televize a na stanicích skupiny Prima, ale faktury za odvysílané reklamy dosud nezaplatila. Na Městský soud v Praze proto přišel návrh, aby Soukupovu firmu poslal do insolvence. Celková částka, kterou podle zveřejněných dokumentů Médea dluží České televizi a firmě Media Club ze skupiny Prima, dosahuje 30 milionů korun.

Z příloh zveřejněných v insolvenčním rejstříku vyplývá, že Médea u České televize objednala vysílání reklamních spotů na ČT2 a ČT sport, například pro výrobce mražených potravin nebo dvě automobilky. Zajišťovala také sponzorské vzkazy u oblíbených nedělních pořadů na ČT1 a u přenosů na ČT sport.

U Media Clubu si pak Médea objednala vysílání reklam prodejce elektroniky, poskytovatele půjček, online pojišťovací služby nebo řetězce hobby marketů, a to nejen na stanicích skupiny Prima, ale i na dalších kanálech, které Media Club obchodně zastupuje.

Médea: Je to jenom nátlak

Médea nepopírá, že existují neuhrazené pohledávky, byť je částečně rozporuje. Insolvenční návrh ale odmítá. „Návrh je šikanózním insolvenčním návrhem a je nedůvodný,“ napsala ve svém vyjádření pro soud. „Navrhovatelé prokazatelně sledují jediný cíl, a to zlepšit svou pozici v jednání o individuálním řešení jejich (tvrzených) pohledávek,“ domnívá se Médea. O úpadek podle ní nemůže jít, protože od splatnosti nejstarších faktur ještě neuplynuly tři měsíce.

Agentura Jaromíra Soukupa tvrdí, že návrh je jenom nátlakový prostředek, aby přistoupila na podmínky České televize a Media Clubu při řešení pohledávek. Soudu sdělila, že ještě v týdnu před podáním návrhu vedla s Media Clubem „intenzivní a aktivní obchodní jednání o vypořádání vzájemných závazků“.





„Navrhovatelé si insolvenční návrh zjevně vyložili jako standardní žalobu v civilněprávním sporu o úhradu peněžité částky, tedy jako institut, který slouží k ochraně výlučně zájmů navrhovatelů (žalobců), jen rychleji, levněji a s nulovým rizikem v případě neúspěchu,“ uvádí také stanovisko Médey.

Agentura dokonce přišla s konstrukcí, že by mohlo jít o zneužití insolvenčního řízení, jeho negativních důsledků a související špatnou pověst, aby si věřitelé „bez ohledu na zájmy ostatních věřitelů vymohli úhradu svých pohledávek, respektive jejich utvrzení a zajištění způsobem, kterého by v klasickém civilněprávním sporu nikdy nemohli dosáhnout“.

Ostrá reakce

Tímto přípisem ovšem Médea vytočila Media Club doběla. Ve stručném, ale úderném vyjádření doručeném na soud ve čtvrtek večer se Media Club ostře ohradil proti takové interpretaci svých nároků. „Navrhovatel zcela odmítá ničím nepodložená a zřetelně účelová nařčení z údajného zneužití práva, či snad nezákonného postupu navrhovatele, stejně jako nesouhlasí s tvrzením dlužníka o tom, že podaný insolvenční návrh má být šikanózní a zjevně bezdůvodný,“ prohlásil Media Club.

„Je to výlučně dlužník, který má vůči navrhovateli a dalším svým věřitelům nesplněné peněžité závazky (dluhy) dlouho po lhůtě splatnosti, a to dluhy v řádu desítek milionů korun českých, které dlužník nijak nezpochybňuje, ale věřitelům je jednoduše neplní,“ pokračuje dokument. Médea prý chtěla dosáhnout dohody o posunutí splatnosti pohledávek. „Jedinou, a to tu nejjednodušší variantu však dlužník vůbec nenabízel – úhradu splatných pohledávek,“ zdůraznili právníci Media Clubu.

Česká televize a Media Club ve svém návrhu tvrdí, že je Soukupova agentura v platební neschopnosti a „podle všeho“ i předlužená. Celkový dluh vůči veřejnoprávní televizi dosahuje skoro 12 milionů korun. Už v lednu kvůli tomu z Kavčích hor odešla Soukupovi předžalobní výzva.

Měly ručit i moje děti, tvrdí Soukup

Médea tvrdí, že Česká televize výměnou za stažení insolvenčního návrhu požaduje úhradu významné části pohledávky, uznání dluhu nebo uzavření dohody o splátkách. Na klasický civilní soudní spor podle Soukupovy agentury nedošlo kvůli tomu, že jsou pohledávky ČT „vysoce sporné“, a veřejnoprávní televize by navíc musela před zahájením soudu uhradit soudní poplatek ve výši téměř 600 tisíc korun.

Ještě drsnější je Médea vůči Media Clubu. O něm tvrdí, že za zpětvzetí insolvenčního návrhu požadoval nejen osobní ručení ze strany Jaromíra Soukupa, ale také zajištění ze soukromého majetku jeho dětí.

Tlak navrhovatelů má být umocněn tím, že Jaromír Soukup je mediální magnát, ředitel TV Barrandov, televizní moderátor a coby pro „osobnost nadmíru známou z veřejného života“ je pro něj každá medializace velice citlivá. „Navrhovatelé kalkulují s tím, že jakýkoliv mediální atak Mgr. Soukupa velmi bolestivě zasáhne, a bude tedy proto z tohoto důvodu snazší jej přimět, aby přijal jejich podmínky, kterými podmiňují zpětvzetí návrhu,“ tvrdí Médea.

Není v úpadku? Tak ať zaplatí

Podle Media Clubu je však obsah přípisů od Soukupovy firmy „zcela zavádějící a lživý“. „Pokud dlužník v úpadku není (což v přípisech sice konstatuje, ale ničím nedokládá), pak mu jistě vůbec nic nebrání, aby dlužník veškeré své dluhy po splatnosti vůči insolvenčnímu navrhovateli i ostatním věřitelům jednoduše zaplatil,“ reagovali právníci. Media Club považuje Soukupovy námitky za zástupné a účelové, vedené snahou obstruovat průběh insolvenčního řízení.

V insolvenčním návrhu Česká televize a Media Club uvedly, že jim je známo, že Médea dlouhodobě, tedy více než tři měsíce, neplní své peněžité závazky také vůči dalším věřitelům. „Dlužník nemá dostatek peněžních prostředků ani jiného likvidního majetku použitelného k uspokojení splatných pohledávek věřitelů a není ani schopen svoji insolvenční situaci jakkoli odvrátit,“ stojí doslova v dokumentu doručeném Městskému soudu v Praze.

Česká televize a Media Club soudu navrhly, ať si od Médey vyžádá dokumenty o hospodářské situaci. Jsou přesvědčeny, že jimi bude „nepochybně osvědčena“ úpadková situace agentury.





V krátké době je to už třetí insolvenční návrh na agenturu Médea. Obě předchozí řízení byla zastavena. Poslední spor se týkal dluhů u provozovatele kin Cinema City, jeho reklamní odnože Cinexpress a u agentury Knowlimits Group.

Médea po podání insolvenčního návrhu dlužné částky uhradila – v případě Cinema City šlo zhruba o dva miliony, u Cinexpress o necelých 900 tisíc korun a u Knowlimits Group o 641 tisíc korun. Společnost Cinema City Czech pak vzala zpět svůj návrh na zahájení insolvenčního řízení a Knowlimits Group a Médea uzavřely dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností.